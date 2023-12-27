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  4. Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!

Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!

27.12.2023 16:20 | Son Güncelleme:
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Malatya'da, bu sabah saat 10.55'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem korkuttu. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde büyük acı yaşanan kentteki depremi, Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından değerlendirdi. Görür, bölgedeki stresin arttığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!

Bugün sabah saat 10.55'te Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, AFAD verilerine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Malatya'daki fay hattıyla ilgili açıklamada bulundu.

İşte Görür'ün açıklaması...

"Arkadaşlar, demin Beğre/Doğanşehir- Malatya’da, 4.4 deprem oldu. Deprem tam, Malatya Fayı'nın güney ucunda. Malatya Fayı'nın, Maraş'ta 6 Şubat'ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik.

"STRES YÜKLENDİĞİNİ ANLIYORUZ"

Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım. Boğaziçi, depremi Küçüklü-Doğanşehir ve 4.3 olarak revize etti. Pek değişen bir şey yok. Deprem Malatya, Doğanşehir ve Sürgü faylarının kesişim bölgesinde."


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Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya naci görür
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