Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyada paylaştı! Depreme dirençli kentler yolunda öneri... 'Kentler siyasi tercihlerle büyümemeli'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkımlara neden olan deprem felaketi vatandaşın gündeminden düşmüyor. Prof. Dr. Naci Görür, 'deprem dirençli kentler yolunda bir öneri' notuyla paylaşımda bulundu.

Naci Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"DEPREM DİRENÇLİ KENTLER YOLUNDA BİR ÖNERİ: Deprem kentlerinde kent yönetim sistemi kentin mikro-bölgeleme verilerine göre kurgulanmalıdır. Kentin planlama, gelişim, mekan kullanımı, altyapı, yapı stoku vb unsurlarına ait kararlarda mikro-bölgeleme verileri etkin bir rol oynamalı ve karar mekanizmaları buna göre oluşturulmalı ve bu mekanizmalar gerekli yasa ve yönetmeliklerle desteklenmelidir. Kentler siyasi tercihlerle, rant değerlendirmeleriyle veya göçlere bağlı gecekondu patlamalarıyla büyümemelidir. Tüm kentlerimizde mikro- bölgeleme çalışmaları tamamlanmalıdır. Hükümetimiz bu hizmette MTA’yı kullanmalıdır. TÜBİTAK bu projelerin tüm illerde usulüne uygun yapılması için gerekli proje desteğini vermelidir. Sevgiyle"

DEPREM DİRENÇLİ KENTLER YOLUNDA BİR ÖNERİ: Deprem kentlerinde kent yönetim sistemi kentin mikro-bölgeleme verilerine göre kurgulanmalıdır. Kentin planlama, gelişim, mekan kullanımı, altyapı, yapıstoku, vb unsurlarına ait kararlarda mikro-bölgeleme verieri etkin bir rol oynamalı… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 10, 2023



