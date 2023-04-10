HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyada paylaştı! Depreme dirençli kentler yolunda öneri... 'Kentler siyasi tercihlerle büyümemeli'

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyada paylaştı! Depreme dirençli kentler yolunda öneri... 'Kentler siyasi tercihlerle büyümemeli'

10.04.2023 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen felaketin ardından vatandaşların gündeminden deprem konusu düşmüyor. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depreme dirençli kentler yolunda öneriler sıraladı. Görür, "Kentler siyasi tercihlerle, rant değerlendirmeleriyle veya göçlere bağlı gecekondu patlamalarıyla büyümemelidir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyada paylaştı! Depreme dirençli kentler yolunda öneri... 'Kentler siyasi tercihlerle büyümemeli'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkımlara neden olan deprem felaketi vatandaşın gündeminden düşmüyor. Prof. Dr. Naci Görür, 'deprem dirençli kentler yolunda bir öneri' notuyla paylaşımda bulundu.

Naci Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"DEPREM DİRENÇLİ KENTLER YOLUNDA BİR ÖNERİ: Deprem kentlerinde kent yönetim sistemi kentin mikro-bölgeleme verilerine göre kurgulanmalıdır. Kentin planlama, gelişim, mekan kullanımı, altyapı, yapı stoku vb unsurlarına ait kararlarda mikro-bölgeleme verileri etkin bir rol oynamalı ve karar mekanizmaları buna göre oluşturulmalı ve bu mekanizmalar gerekli yasa ve yönetmeliklerle desteklenmelidir. Kentler siyasi tercihlerle, rant değerlendirmeleriyle veya göçlere bağlı gecekondu patlamalarıyla büyümemelidir. Tüm kentlerimizde mikro- bölgeleme çalışmaları tamamlanmalıdır. Hükümetimiz bu hizmette MTA’yı kullanmalıdır. TÜBİTAK bu projelerin tüm illerde usulüne uygun yapılması için gerekli proje desteğini vermelidir. Sevgiyle"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caminin minaresi çöktü! İmam yaralandıCaminin minaresi çöktü! İmam yaralandı
CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı!CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı!
İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken açıklama! "Aday olmuyorum" diyerek açıkladı: Baraj altına düşen oylarımızı...İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken açıklama! "Aday olmuyorum" diyerek açıkladı: Baraj altına düşen oylarımızı...
Anahtar Kelimeler:
deprem naci görür

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Jesus'un göz bebeği rekor imzayla ayrılıyor! Tamı tamına 524 milyon TL...

Jesus'un göz bebeği rekor imzayla ayrılıyor! Tamı tamına 524 milyon TL...

6'lı masadan İnce'ye tepki! İlk kez bu kadar net konuştu

6'lı masadan İnce'ye tepki! İlk kez bu kadar net konuştu

Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı! Çığlıklarını duyan koştu

Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı! Çığlıklarını duyan koştu

Eski belediye başkanı milletvekili adayı... O sözleri gündem yarattı!

Eski belediye başkanı milletvekili adayı... O sözleri gündem yarattı!

Dünyada ilk... Sosyal medyadan paylaşımlar art arda geldi

Dünyada ilk... Sosyal medyadan paylaşımlar art arda geldi

İlginizi Çekebilir

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

İhanetin böylesi! 12 yıllık kocası meğerse başka bir kadınla evliymiş...

İhanetin böylesi! 12 yıllık kocası meğerse başka bir kadınla evliymiş...

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.