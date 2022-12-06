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Prof. Dr. Naci Görür 'Zaman çok daraldı' diyerek uyardı! 'İnanılmaz şeyler olabilir'

06.12.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerle ilgili yaptığı açıklamalarla ön plana çıkan Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren açıklama geldi. Beklenen İstanbul depremi için zamanın çok daraldığını ancak kentte hummalı bir çalışma görülmediğini belirten Prof. Dr. Görür "Bir bilim adamı olarak bunu görüyorum. İsyan da ediyorum, söylüyorum ama yapacak bir şey yok. Deprem, deprem bu! Yangını bir tarafta, kirliliği bir taraftan inanılmaz şeyler olabilir" diye konuştu.

Prof. Dr. Naci Görür 'Zaman çok daraldı' diyerek uyardı! 'İnanılmaz şeyler olabilir'

İstanbul'da beklenen olası depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Deprem için zamanın çok daraldığını ifade eden Prof. Dr. Görür, ancak kentte hummalı bir çalışma görülmediğini belirtti. "İstanbul’da mesela bugün İSKİ yüzde 90 kapasite ile su tedariki yapıyorsa Allah korusun yarın o yüzde 30’a düşse ne yapacağız?" diyen Görür, "Deprem, deprem bu! Yangını bir tarafta, kirliliği bir taraftan inanılmaz şeyler olabilir. Su olmadığı zaman nasıl yaşanır?” açıklamasında bulundu.

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"HİÇBİR KURUM DEPREME HAZIR DEĞİL"

  1. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında Büyükçekmece Belediyesi’nce düzenlenen “Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm” konulu söyleşi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Moderatörlüğünü Prof. Dr. İlhan Osmanşahin’in yaptığı söyleşinin konuşmaları Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür oldu.

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"İNANILMAZ ŞEYLER OLABİLİR"

Prof. Dr. Naci Görür, son zamanlarda yaşanan depremler ve bu depremlerin beklenen İstanbul depremine etkileri ve depreme hazırlık çalışmaları hakkında gözlemlerini aktardı. Görür, Türkiye’de hiçbir kurumun depreme hazır olduğuna inanmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Elektrik enerjisi ve İGDAŞ ile konuştuğunuz zaman “bizim her şeyimiz tamam, biz hazırız” diyorlar. Ben Türkiye’de hiçbir kurumun depreme hazır olduğunu görmedim. Hani bizim hayat yolları dediğimiz kanalizasyon, içme suyu, ulaşım, iletişim güya 99’dan beri hazır. Ama son küçük bir deprem oldu yine telefonlar bütün iletişim sistemleri işe yaramadı. Ve ben onlardan öyle bilgi alamıyorum, bir şey de söylemiyorlar. Bir hükümetle belediye kol kola vermezse İstanbul’u depreme hazırlayabilir misiniz? Çocuk musunuz ya? Böyle şey olabilir mi? Peki benim halkım buna nasıl müsaade eder, nasıl hoş görür bunu? Yani belediye ve hükümetin birlikte iş birliğiyle İstanbul’u depreme hazırlaması lazım. Ama hep ayrı telden çalınıyor maalesef. Bir bilim adamı olarak bunu görüyorum. İsyan da ediyorum, söylüyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi dolayısıyla onu ben bilemiyorum. Büyük bir ihtimalle daha önce olduğu gibi elektrikler kesilecektir umarım dedikleri gibi uzun sürmesin. Ama aynı şey su için de geçerli. İstanbul’da mesela bugün İSKİ yüzde 90 kapasite ile su tedariki yapıyorsa Allah korusun yarın o yüzde 30’a düşse ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Deprem, deprem bu! Yangını bir tarafta, kirliliği bir taraftan inanılmaz şeyler olabilir. Su olmadığı zaman nasıl yaşanır?” açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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