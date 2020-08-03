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Prof. Dr. Nail Çağlar: Kovid-19’dan dolayı kalp krizi geçirebiliyorlar

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.08.2020 09:32 | Son Güncelleme

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Çağlar, "Kovid-19 geçiren bir hastada özellikle altta yatan kalp hastalığı varsa kalp problemleri ortaya çıkabiliyor. Bunların içinde en önemli dediğimiz kalp kası iltihabıdır. Bunların bir kısmı kalıcı oluyor. Buna bağlı ciddi kalp ritim bozuklukları (aritmi) ortaya çıkabiliyor. Bu hastalar sadece Kovid-19’dan dolayı kalp krizi geçirebiliyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Nail Çağlar: Kovid-19’dan dolayı kalp krizi geçirebiliyorlar

Prof. Dr. Nail Çağlar yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında riskli grubun 65 yaş üzeri, kronik hastalığı ve bazı nedenlerden dolayı bağışıklık sistemi kötü olan bireyler olduğunu, riskli grubun içinde kalp hastalıklarının özel yer tuttuğunu söyledi. Prof. Dr. Çağlar, koronavirüsün vücutta bulunan protein enzimine bağlandığını belirterek, "Bu protein de bütün dokularda var. Virüs bu hücrelere bağlanıyor ve o sırada zarar veriyor. 'Sitokin fırtınası' denilen olay ortaya çıkıyor. Vücut bağışıklık sistemini ayağı kaldırıyor ve birtakım maddeler açığa çıkıyor. Kalp yetmezliği gelişebiliyor. Eğer hastaların koroner damarlarında darlıklar varsa o plaklar yırtılıyor, üzerine pıhtı ekleniyor ve kalp krizi geçirme riski olabiliyor. Kovid-19'un etkileme mekanizması bu şekilde olabiliyor" dedi.

'KOVİD-19'DAN DOLAYI KALP KRİZİ GEÇİREBİLİYORLAR'

Prof. Dr. Çağlar, koronavirüsün kalp-damar sistemi için risk unsuru olduğunu kaydederek, "Kovid-19 geçiren bir hastada özellikle altta yatan kalp hastalığı varsa kalp problemleri ortaya çıkabiliyor. Bunların içinde en önemli dediğimiz kalp kası iltihabıdır. Bütün virütik hastalıklar kalp kası iltihabı yapabiliyor. Bunların bir kısmı kalıcı oluyor. Buna bağlı ciddi kalp ritim bozuklukları (aritmi) ortaya çıkabiliyor. Bu hastalar sadece Kovid-19’dan dolayı kalp krizi geçirebiliyor. Kalp krizinin ciddi tarafı var. Bu hastalıklarda bunların bir kısmı kalıcı olabiliyor. Kovid-19 virüsünden ölen hastaların yüzde 22'sinde ciddi bir kalp ritim bozukluğu problemi ortaya çıkıyor. Yüzde 11'inde beyin felci (inme) ortaya çıkıyor. Yüzde 73'ünde de hipertansiyon var. Yüzde 30'unda da kalp damarlarında tıkanma problemi var. Genç hastalarda da bu tip kardiyolojik yan etkiler ortaya çıkabilir ve kalıcı olabilir. Yaşlılarda da bağışıklık sistemine bağlı daha ağır seyredebiliyor; kalıcı olma ve ölümcül olma riski daha da fazladır" diye konuştu.

Kalp-damar hastalarının genel prensiplere uyması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Çağlar, "İyi bir uyku düzeni ile vücut direncini koruyabiliriz. Dengeli beslenecekler ve egzersizlerini ihmal etmeyecekler. Haftada en az 150 dakika, günlük 40-45 dakika tempolu yürüyüş gerçekleştirilebilir. Kalp hastalığı olan 30-79 yaş aralığında Kovid-19'a bağlı ortalama ölüm hızı yüzde 2'dir. 70-79 yaş aralığında yüzde 8, ancak 80 yaşın üzerine çıkınca yüzde 14 oluyor. Yaş faktörünün önemli olduğunu görüyoruz. Kovid-19 geçiren hastaların yüzde 17'sinde hipertansiyon, yüzde 16'sında kardiyovasküler hastalık buna beyin felci, kalp krizi de dahil yüzde 9'unda da diyabet var" dedi.

Kaynak: DHA


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