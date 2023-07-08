Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan emekli maaşı isyanı! "Bu maaşla ölmelerini mi bekliyoruz..."

Birçok vatandaşın gözü kulağı emekli aylıklarına yapılacak zamdaydı. Zammın yüzde 25 dolayında açıklanmasıyla birlikte Prof. Dr. Özgür Demirtaş, duruma isyan etti. KDV ve birçok vergi kalemindeki artışları da değerlendiren Demirtaş kritik uyarılarda bulundu.

"ÖLMELERİNİ Mİ BEKLİYORUZ?"

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla emeklilere yapılan zammı eleştiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Sürünsün mü bu insanlar? Ölmelerini mi bekliyoruz?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan üst üste gelen vergi zamları sonrası da vicdanının sızladığını belirten Demirtaş, "Yetkililerden ricam, zamanında Türkiye için çalışan bu insanların haklarının yenmemesi." dedi.

"CİDDİ BİR EKONOMİK KRİZ VAR"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, üst üste gelen vergi artışları hakkında da önemli bir uyarıda bulunarak, "Fakir fukara ve orta direk çok kötü etkilenecek." dedi.

Ülkenin ikiye bölündüğünü belirten Demirtaş, "Ülkenin yarısı vergiler için OHH OLSUN diyor. Ülkenin diğer yarısı vergilere rağmen her şey ÇOK İYİ diyor. Çok ama çok ilginç bir ülkeyiz Lütfen ayrışmayalım. Ciddi bir ekonomik kriz var." dedi.

