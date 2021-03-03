HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Tufan Tükek'ten İstanbul, Ankara, İzmir için dikkat çeken öneri

Prof. Dr. Tufan Tükek'ten İstanbul, Ankara, İzmir için dikkat çeken öneri

03.03.2021 17:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Prof. Dr. Tufan Tükek'ten İstanbul, Ankara, İzmir için dikkat çeken öneri

Prof. Dr. Tufan Tükek'ten "İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde daha farklı bir politika izlenebilir" uyarısı geldi. Prof. Dr. Tükek, "Özellikle 11 bini geçen vaka sayıları 'Tekrar artış olur mu, hızlanır mı ' diye düşündürüyor. Yöneticilerimizin bu noktada çok titiz olması gerekiyor. En ufak bir hata çok ciddi olarak vaka ve hasta sayısı olarak dönecektir" diye konuştu

İki haftadan beri konuşulan normalleşme sürecinin getirdiği rehavetle insanların bir miktar gevşemesiyle maalesef morallerini bozan yükselmeler meydana geldiğini vurgulayan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde aslında daha farklı bir politika izlenebilir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yeni kontrollü normalleşme süreci başladı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak şehirler düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrıldı.

"TEKRAR ARTIŞ OLUR MU DİYE DÜŞÜNDÜRÜYOR"

Kontrollü normalleşme sürecini değerlendiren Prof. Dr. Tufan Tükek, “Çok güzel planlanmış ve il bazında ayarlanmış ve il bazındaki hasta, vaka sayılarına göre plan yapılmış güzel bir çalışma. İki haftadan beri konuşulan normalleşme sürecinin getirdiği rehavetle insanların bir miktar gevşemesiyle maalesef moralimizi de bozan yükselmeler meydana geldi. Özellikle 11 bini geçen vaka sayıları 'Tekrar artış olur mu, hızlanır mı ' diye düşündürüyor. Yöneticilerimizin bu noktada çok titiz olması gerekiyor. En ufak bir hata çok ciddi olarak vaka ve hasta sayısı olarak dönecektir. Çok iyi kontrollerin yapılması lazım. İki haftada bir değerlendirmelerin yapılacağı söyleniyor. Bu iki haftada ciddi artışlar olduğunda belki daha kısa aralıklarla gündeme alınabilir. Bu durum uzun dönemde hastanelere de yansıyacaktır. Ancak şu anki planlama gayet iyi gözüküyor" dedi.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesiSon Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

"İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GİBİ BÜYÜKŞEHİRLERDE DAHA FARKLI BİR POLİTİKA İZLENEBİLİR"

Prof. Dr. Tükek, "İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde aslında daha farklı bir politika izlenebilir. Kafelerin açılması güzel, herkes normalleşmeyi dört gözle bekliyor ama vaka artışını da sadece kafelerle bağdaştırmamak lazım. Toplum olarak kendimizi her kalabalık ortamdan korumamız gerekiyor. Hastalık hisseden, yorgunluk hisseden insanların kalabalıklara girmemesi gerekiyor" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Keşke o ana geri dönebilsem' 'Keşke o ana geri dönebilsem'
Kontrollü normalleşme sonrası kritik toplantıKontrollü normalleşme sonrası kritik toplantı
Tesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı faziletiTesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı fazileti
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Ankara İstanbul İzmir normalleşme

En Çok Okunan Haberler

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Karadeniz için korkutan açıklama: Önlem alınmazsa yayılabilir

Karadeniz için korkutan açıklama: Önlem alınmazsa yayılabilir

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Sinop'ta hayrete düşüren olay: Yaşlı kadın 200 kişiye koronavirüs bulaştırmış!

Yaşlı kadın 200 kişiye koronavirüs bulaştırmış!

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı herkesi ilgilendiren soruları cevapladı

İçişleri Bakanlığı herkesi ilgilendiren soruları cevapladı

Bakan Çavuşoğlu’ndan Müslüm Gürses paylaşımı

Bakan Çavuşoğlu’ndan Müslüm Gürses paylaşımı

Marmara'nın 'orta risk'li tek ili Bursa'daki halı sahalara çevre illerden ilgi

Marmara'nın 'orta risk'li tek ili Bursa'daki halı sahalara çevre illerden ilgi

Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı başladı

Kontrollü normalleşme sonrası kritik toplantı

Çeşme'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

Çeşme'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.