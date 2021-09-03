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Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz aşı açıklaması

03.09.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'de de uygulanan üçüncü doz aşı konusunda, "Veriler üçüncü dozda yüzde 95, enfeksiyon kontrolünde yüzde 97 tam korumanın sağlandığını gösteriyor." dedi.

Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz aşı açıklaması

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen Avrupa İmmünoloji Kongresi'nde konuşan BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'de de uygulaması yapılan üçüncü doz aşıya ilişkin bilgiler verdi ve koruyuculuk oranını açıkladı.

Şahin konuşmasında, "İkinci dozdan sonra antikor titresinde artan bir zaman aralığı olduğunu ve Delta varyantına karşı korumanın da antikor titrelerini düşürdüğünü görüyoruz. Yine de hastalığa karşı güçlü bir korumamız var. Ayrıca gördük ki bu henüz yayımlanmamış bir veridir, tam nötralizasyon, ikinci dozdan sonra daha yüksek antikor titreleri oluşturan ek üçüncü dozdan sonra sağlanır. Veriler 3. dozda yüzde 95, enfeksiyon kontrolünde yüzde 97 tam korumanın sağlandığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
sende aşı sat bol bol..
sakin olmayin 3.doz asi vurulan yaslilar patir patir saglik sorunlari cikiyor ezbere 3.doz vuruluyor SAKİN OLMAYİN demedi demeyin
veriler neye göre alınıyor. vatandaşlar aşı olup gönderiliyor sonra tekrar aşıya geliyor zamanı gelince yine aşısını olup gonderiliyor. 3-5 kisiylemi alınıyor

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