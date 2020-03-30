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  4. Prof. Dr. Yücel Oğurlu: Koronavirüsü bilerek bulaştıran kasten adam öldürmüş olabilir

Prof. Dr. Yücel Oğurlu: Koronavirüsü bilerek bulaştıran kasten adam öldürmüş olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 11:31 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, koronavirüse yakalanan bir kişinin, hastalığı kasten başkalarına bulaştırması halinde kasten adam öldürmekten sorumlu sayılabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Yücel Oğurlu: Koronavirüsü bilerek bulaştıran kasten adam öldürmüş olabilir

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için alınan önlemlerin kamu sağlığını düzenleme amacını taşıdığını ve alınan her önlemin idare hukuku açısından uygun olduğunu söyledi.

'BİLEREK HASTALIK BULAŞTIRAN KİŞİ KASTEN ADAM ÖLDÜRMÜŞ SAYILABİLİR'

Hasta olduğunu bilerek ancak kastı olmaksızın tedbir almayıp sorumsuz davranarak hastalığı bulaştıran kişinin, taksirle adam öldürme dolayısıyla sorumlu tutulabileceğine işaret eden Oğurlu, "Ceza hukuku bakımdan bir kişiye bilerek hastalık bulaştıran ve ölümüne sebep olan kişi ise kasten adam öldürmüş sayılabilir." dedi.

Oğurlu, Türkiye'de henüz sokağa çıkma yasağı olmadığını ancak idarenin, kamu düzenini sağlamak amacıyla mahkeme kararına gerek olmaksızın idari yaptırım uygulama yetkisinin bulunduğunu anlattı.

İtalya'da, izin kağıdı ya da makul bir nedeni olmadan dışarıda bulunanlar ile virüs taşıdığı halde dışarı çıkanlar ve sosyal mesafe şartına uymayanlar hakkında 400 ila 3 bin avro arasında para cezası uygulandığını bildiren Oğurlu, gerekli görüldüğü takdirde bu tarz uygulamaların da hayata geçirilebileceğini dile getirdi.

'VATANDAŞLAR OHAL VARMIŞ GİBİ DAVRANMALI'

Oğurlu, alınan tedbirlerin özgürlükler bağlamında değil, yaşama hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, kısıtlamalarla ilgili şikayetlerin yerinde olmadığını ve dünyanın bir çok yerinde bu tarz önlemlerin alındığını ifade etti.

Valilerin, il pandemi kurullarının tavsiyesi doğrultusunda, gerekli görülmesi halinde sokağa çıkma yasağı ve karantina ilan edebileceğine dikkati çeken Oğurlu, henüz Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmemiş olsa dahi vatandaşların OHAL varmış gibi davranması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA


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koronavirüs İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu

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