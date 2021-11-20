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  4. Prof. Dr. Zafer Kurugöl: Çocuklarda koronavirüs vakaları son 3 ayda yüzde 500'ün üstünde arttı

Prof. Dr. Zafer Kurugöl: Çocuklarda koronavirüs vakaları son 3 ayda yüzde 500'ün üstünde arttı

20.11.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, delta varyantıyla birlikte son 3 ayda çocuk Covid-19 vakalarında yüzde 500'ün üzerinde artış olduğunu vurgulayıp, "Özellikle ülkemizde de bilindiği gibi 12 yaş üzeri çocuklara aşı öneriliyor ancak bu gruptaki çocuklara önerilen aşı, isteğe bağlı. Bu öneriyi biraz daha güçlendirmek lazım" dedi.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl: Çocuklarda koronavirüs vakaları son 3 ayda yüzde 500'ün üstünde arttı

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, delta varyantı nedeniyle çocuk Covid-19 vakalarında büyük artış olduğunu söyledi. Kurugöl, "Temmuz ayından beri hem ülkemizde hem dünyada delta varyantına bağlı olarak çocuk vakalarında büyük bir artış yaşandı. Temmuz ayında tüm vakaların yüzde 6'sı çocukken, ekim sonunda bu oran yüzde 37'lere çıktı. Yani çocuk vakalarında yüzde 500'ün üzerinde bir artış var. Çocuklardaki vakaların artışına paralel olarak yoğun bakım gerektiren ağır hastalarda da artış oldu. Hatta az sayıda olsa bile ölümleri bile yaşadık" diye konuştu.

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Ailelere, çocuklarına mutlaka aşı yaptırmalarını öneren Prof. Dr. Kurugöl, şunları söyledi:

"12-18 yaş grubu çocuklar ve aileleri lütfen çocuklarını aşılanmasından çekinmesinler. Hele hele kronik bir hastalıkları varsa, mutlaka aşı yaptırsınlar. Çünkü bu yaş grubunda aşıların etkili, koruyucu olduğu birçok çalışma ile ortaya konuldu. Yan etkilerinin çok az olup, diğer aşılardan farksız ve güvenilir olduğunu biliyoruz. Şu an gelişmiş ülkelerde milyonlarca çocuğa aşı yapılmış durumda. ABD'de aşı yaşı 5'e kadar düştü. Avrupa Birliği ülkeleri de aynı şekilde aşılama yaşını 5 yaşa çekmeyi değerlendiriyorlar. Sadece Biontech değil Sinovac aşısı da çocuklara uygulanıyor. Örneğin; Çin, Şili, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de Sinovac aşısı, 3 yaş ve üzerindeki çocuklara yapılıyor. Hindistan 2 yaşa ve Küba kendi aşılarını 2 yaş ve üzerine yapıyor. Çocuklarda da aşının güvenilir ve etkili olduğu birçok çalışma ile ortaya konuldu. Bu nedenle, sağlıklı çocuklar da dahil olmak üzere 12 yaş üzeri tüm çocuklara aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Lütfen anne, babalar tereddüt etmesin, çocuklarına aşı yaptırsınlar. Kronik rahatsızlığı bulunan çocuklar ise mutlaka aşı olsunlar."

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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