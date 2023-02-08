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Profesörün 'Deprem veya binalar değil Allah öldürür' paylaşımı olay yarattı! Ali İhsan Göker hakkında soruşturma başladı

08.02.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin arından yardım için adeta seferberlik ilan ederken, sosyal medyada bir profesörün yaptığı açıklama gündem yarattı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker'in "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni" paylaşımını gören inanamadı. Olay yaratan paylaşımların ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nce Prof. Dr. Göker hakkında idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Profesörün 'Deprem veya binalar değil Allah öldürür' paylaşımı olay yarattı! Ali İhsan Göker hakkında soruşturma başladı

Kahramanmaraş'taki depremlerin yarattığı büyük yıkım için tüm Türkiye seferber olurken, sosyal medyadaki paylaşım tepki topladı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker, Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

“DEPREM VEYA BİNALAR ÖLDÜRMEZ, ALLAH ÖLDÜRÜR. O DA ECELİ GELENİ"

Prof. Dr. Göker, “Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi. Ölüm mekana değil zamana bağlıdır” dedi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepki çeken paylaşımların ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nce Prof. Dr. Göker hakkında idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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Üniversiteden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Fen Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamalarından dolayı idari soruşturma açılmıştır. Soruşturma sonucunda verilecek karar kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

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