Son dakika: Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde 'hasarlı bina' uyarısı! "1000 km2'lik alanı etkisi altına alan çok büyük bir afet"

Son dakika haberi: Türkiye depremin 3. gününde gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Bakan Kurum da depremle ilgili uyarıda bulundu, Gaziantep'te enkazlarda vefat edenlerin sayısının 551'e ulaştığını duyurdu. Kentte 900 binanın ağır hasarlı ve yıkık olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "İki önceliğimiz var" diyerek çalışmalarla dair sürecin ayrıntılarını paylaştı.

"HASARLI BİNARLI" UYARISI

Bakan Kurum Gaziantep'ten depremle ilgili yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi:

Şu ana kadar 684 artçı deprem yaşadık, devam ediyor. Yorulan binalarda hasarın daha arttığını, hassasiyetin devam ettiğinin altını çiziyorum. Hasarlı binalara girmeyelim.

"1000 KİLOMETRELİK ALANI ETKİSİ ALTINA ALDI"

Gaziantep genelinde doğrudan 12 bin personelimiz bilfiil sahada. 1646 kurtarma personelimiz ile bütün enkaz alanlarında vatandaşımızın yanındayız. Gaziantep özelinde 618 sağlık personelimiz AFAD'la, arama-kurtarma personeliyle ilgili süreçleri yürütmekte. Deprem ülkesiyiz ama bugün belki dünyanın en büyük deprem felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Bu afet 13,5 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiriyor, 1000 kilometrelik alanı etkisi altına aldı. 10 ilimize 31 valimiz, 62 kaymakamımız görevlendirildi.

"İKİ ÖNCELİĞİMİZ VAR"

Acil ne ihtiyaç varsa bu ihtiyaçların giderilmesine ilişkin ilk yardım ödeneklerimizi aktardık. İki önceliğimiz var. Birinci önceliğimiz arama-kurtarma faaliyetleri. İzmir'de 112. saatte yavrumuzu enkaz altından kurtardık. İkinci önemli husus da hasar tespit ve vatandaşlarımızın barınma, gıda ihtiyaçlarını giderme süreci.

"GAZİANTEP'TE 900 BİNA YIKIK VE AĞIR HASARLI"