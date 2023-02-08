HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde 'hasarlı bina' uyarısı! "1000 km2'lik alanı etkisi altına alan çok büyük bir afet"

Son dakika: Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde 'hasarlı bina' uyarısı! "1000 km2'lik alanı etkisi altına alan çok büyük bir afet"

08.02.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'ten depremle ilgili yaptığı açıklamada artçı depremlerin devam ettiğini belirterek "hasarlı binalara girilmemesi" yönünde uyarıda bulundu. Bakan Kurum ayrıca depremin 1000 kilometrelik alanı etkisi altına aldığını belirtti.

Son dakika: Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde 'hasarlı bina' uyarısı! "1000 km2'lik alanı etkisi altına alan çok büyük bir afet"

Son dakika haberi: Türkiye depremin 3. gününde gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Bakan Kurum da depremle ilgili uyarıda bulundu, Gaziantep'te enkazlarda vefat edenlerin sayısının 551'e ulaştığını duyurdu. Kentte 900 binanın ağır hasarlı ve yıkık olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "İki önceliğimiz var" diyerek çalışmalarla dair sürecin ayrıntılarını paylaştı.

Başlıksız-7

"HASARLI BİNARLI" UYARISI

Bakan Kurum Gaziantep'ten depremle ilgili yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi:

  • Şu ana kadar 684 artçı deprem yaşadık, devam ediyor. Yorulan binalarda hasarın daha arttığını, hassasiyetin devam ettiğinin altını çiziyorum. Hasarlı binalara girmeyelim.

AA-20230206-30192981-30192976-KAHRAMANMARAS_MERKEZLI_DEPREM

"1000 KİLOMETRELİK ALANI ETKİSİ ALTINA ALDI"

  • Gaziantep genelinde doğrudan 12 bin personelimiz bilfiil sahada. 1646 kurtarma personelimiz ile bütün enkaz alanlarında vatandaşımızın yanındayız. Gaziantep özelinde 618 sağlık personelimiz AFAD'la, arama-kurtarma personeliyle ilgili süreçleri yürütmekte. Deprem ülkesiyiz ama bugün belki dünyanın en büyük deprem felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Bu afet 13,5 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiriyor, 1000 kilometrelik alanı etkisi altına aldı. 10 ilimize 31 valimiz, 62 kaymakamımız görevlendirildi.

image (24)

"İKİ ÖNCELİĞİMİZ VAR"

  • Acil ne ihtiyaç varsa bu ihtiyaçların giderilmesine ilişkin ilk yardım ödeneklerimizi aktardık. İki önceliğimiz var. Birinci önceliğimiz arama-kurtarma faaliyetleri. İzmir'de 112. saatte yavrumuzu enkaz altından kurtardık. İkinci önemli husus da hasar tespit ve vatandaşlarımızın barınma, gıda ihtiyaçlarını giderme süreci.

"GAZİANTEP'TE 900 BİNA YIKIK VE AĞIR HASARLI"

  • Gaziantep'te 900 binamızın ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık. Enkazlarımızda vefat eden vatandaşımızın sayısı 551'e ulaştı.
Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enkaz altından 52 saat sonra kurtarıldı! "Hepinizi çok seviyorum"Enkaz altından 52 saat sonra kurtarıldı! "Hepinizi çok seviyorum"
Deprem sonrası enkazdan çıkan resim yürekleri burktuDeprem sonrası enkazdan çıkan resim yürekleri burktu
10 ilde 3 aylığına OHAL ilan edildi! Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız var10 ilde 3 aylığına OHAL ilan edildi! Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız var
Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor

Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor

Hatay'da olan Oğuzhan Uğur "Çok zoruma gidiyor" diyerek isyan etti: "Başımı belaya sokmak istemiyorum"

Hatay'da olan Oğuzhan Uğur "Çok zoruma gidiyor" diyerek isyan etti: "Başımı belaya sokmak istemiyorum"

Canlı yayında isyan etti! Elindeki kağıtları fırlattı

Canlı yayında isyan etti! Elindeki kağıtları fırlattı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İki yıl önce pilot il seçildi, iki dakikada yerle bir oldu

İki yıl önce pilot il seçildi, iki dakikada yerle bir oldu

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.