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Profesyonel ağdacı genital ağdası yapmadan müşterilerinin regl olduğunu anladığını açıkladı

02.04.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağda kadınlar için oldukça can acıtıcı ve sıkıcı olabiliyor. Birçok kadın ağdacıya gitmeden önce çekince yaşıyor. Özellikle regl dönemlerinde bu problemlerde artış görülüyor. TikTok'ta paylaşım yapan profesyonel bir ağdacı müşterilerine genital ağdası yapmadan onların regl olduğunu anlayabildiğini açıkladı.

Profesyonel ağdacı genital ağdası yapmadan müşterilerinin regl olduğunu anladığını açıkladı

Kadınlar yaşadıkları acının ağdacıdan ağdacıya göre değiştiğini söylüyor. Ancak bazı dönemlerde ağda çok daha fazla acılı olabiliyor. Regl dönemi yaklaştığında ağda daha çileli olabiliyor. Profesyonel ağdacı Jamielee, TikTok hesabında yayınladığı videoya "Ağdacının bildiği şeyler çünkü o senin ağdacın" yazdı.

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Jamilelee, müşterisinin üst dudağında bulunan ağda bandını çıkardıktan sonra, "Ah, regl döneminde misin ?" dedi. Bunun üzerine müşterisi "Nasıl bildi?" diye sordu.

ADET DÖNGÜNÜZ CİLDİNİZDEN ANLAŞILABİLİYOR

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Ağdacı "Evet, bunu da bileceğiz. Adet döngünüzün cildiniz ve ağda yaparken hassasiyetiniz üzerinde oldukça belirgin bir etkisi vardır. "Tehlikeli değil ve yine de ağda yapabilirsin, sadece normalden daha hassas ve daha kırmızı olacaksın."

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Bir kişi videonun yorumlar bölümünde "Geçen hafta ağdacım bana yakında adet olacağımı söyledi ve o gün daha sonra adet oldum" diye yazdı.

HAMİLE MÜŞTERİLERİNİ DE ANLADIĞINI BELİRTTİ

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Sadece bu da değil, Jamielee ayrıca bir müşterinin hamile olup olmadığını sadece ağda sonrası hassasiyetleri ve kızarıklıklarından anlayabildiğini söyledi. "Ben öğrenmeden üç gün önce ağdacım bana hamile olup olmadığımı sordu" diyen biri o videoya yorum yaptı.


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