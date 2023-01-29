Profesyonel ağdacı paylaştı! Vajina ağdası sırasında acı hissetmemek için...

Ağda yaptırmak oldukça acı verici olabiliyor. Kadınlar ağda sırasında daha az acı hissetmenin yollarını arıyor. TikTok'ta profesyonel bir ağdacı ağdayı acısız bir şekilde bitirmenizi sağlayacak ipuçlarını paylaştı.

Güzellik uzmanı klibini 'Brezilya ağdanıza hazırlanmak için en iyi ipuçlarım!' başlığıyla paylaştı. Paylaştığı bazı ipuçları oldukça ilgi çekiciydi.

AĞDANIN ACISIZ OLMASI İÇİN

“Tüylerinizi iki-üç hafta (yaklaşık bir pirinç tanesi kadar) uzatın.

Ağdadan en az iki saat önce aspirin, kafein veya alkol almayın.

İbuprofen'i 30 dakika önce al.

Randevudan iki gün önce peeling yapın.

Rahatlayın ve nefes alın."

AĞDA SIRASINDA TUVALETİNİ YAPANLARI GÖRDÜ

Kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan başka bir videoda Sydney, bir bikini ağdacısı olarak ağda sırasında "her şeyi gördüğünü" açıkladı. Günlük olarak birçok kadınla son derece yakın ve kişisel olmakla kalmıyor, aynı zamanda ağda sırasında dışkısını yapanlar olduğunu bile yaptığını açıkladı. Şöyle dedi: "Biri Brezilya ağdası sırasında gaz çıkardı, eldivenime dışkısını bulaştırdı ve bundan haberi yoktu. Tam bir konuşma yapmaya devam ettim ve haberi bile olmadan eldivenimi temizledim."



