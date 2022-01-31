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Profesyoneller gibi fotoğraf çekme teknikleri ve kullanabileceğiniz yardımcı ürünler

28.01.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal ağlar popülerleştikçe kişisel ve iş amaçlı fotoğraf çekimlerinin önemi arttı. Çünkü herkes, takipçileriyle en iyi ve en kaliteli görselleri paylaşmak ister. Peki, size çok fazla bütçe ayırmadan profesyonel fotoğrafçılara taş çıkartacak çekimler yapabileceğinizi söylesek? Tek ihtiyacınız olan doğru ekipmanlar ve çekim teknikleri hakkında ipuçları. Biz de sizin için çekim sırasında kullanabileceğiniz yardımcı ürünleri ve fotoğraf çekme teknikleri hakkındaki tüyoları listeledik.

Profesyoneller gibi fotoğraf çekme teknikleri ve kullanabileceğiniz yardımcı ürünler

Gün geçtikçe akıllı telefonların kameraları daha yüksek çözünürlüklü ve kaliteli fotoğraf çekmeye yarasa da profesyonel çekimler yapabilmek için çok daha fazlasına ihtiyacınız var. Küçük ekipmanlar ve bazı tekniklerle profesyonelleri aratmayacak nitelikte kareler yakalayabilirsiniz. Daha net ve kaliteli fotoğraflar çekmek için kullanabileceğiniz yardımcı ürünleri birlikte incelemeye ne dersiniz?

1. Bu kumandayla poz vermek çok kolay!

Profesyoneller gibi fotoğraf çekme teknikleri ve kullanabileceğiniz yardımcı ürünler

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Selfie çekmenin en büyük zorluklarından biri, tek elle telefonu tutmak zorunda kalmanız. Bu durum, hem amatör bir görüntü oluşturur hem istediğiniz açıyı yakalamanızı zorlaştırır. Neyse ki Sentor Bluetooth Uzaktan Kumanda, bu problemi ortadan kaldırmaya aday. Telefonunuzun açısını ve ışığını ayarlayın, elinize bu kumandayı alın ve istediğiniz yerde, istediğiniz fotoğrafı çekin. Harika, değil mi? Android, iOS ve Windows Phone ile uyumlu olan ürünün Apple Store veya Play Store’dan ücretsiz indirebileceğiniz Camera 360 uygulaması sayesinde kullanımı da çok kolay.

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2. Gün batımı ışığıyla harikalar yaratın!

Profesyoneller gibi fotoğraf çekme teknikleri ve kullanabileceğiniz yardımcı ürünler

Retro fotoğrafları seviyorsanız özellikle gün batımı çekimleri yapmanızı sağlayacak bu önerimize bayılacaksınız. Nice Collection Sunset Lamp ürünü ile kaliteli fotoğraf çekimleri yapmanız mümkün. Turuncunun romantik tonlarındaki bu ışıkla ürün veya model fotoğraflarınıza tarz katabilirsiniz. Üstelik bu ürünü selfie çekerken de rahatlıkla kullanabilirsiniz. 180 derece dönebilen hareketli başlığı, açıyı ayarlarken size kolaylık sağlar. 2 metrelik USB kablosu, hareket alanını genişletir. Daire şeklindeki görsel, güneş efekti oluşturmanıza da olanak sağlar. Bu ürünü isterseniz fotoğraflarınız için arka fon olarak tercih edebilirsiniz. Üstelik gece lambası veya dekoratif amaçla da kullanabilirsiniz.

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3. Tripod ve kumanda bir arada

Profesyoneller gibi fotoğraf çekme teknikleri ve kullanabileceğiniz yardımcı ürünler

Bazen çok güzel bir gece manzarası görürsünüz ama çektiğiniz manzara fotoğrafta aynı şekilde çıkmaz. İşte, tripod tam olarak burada devreye girer! Telefon kameranızın manuel programında bulunan uzun pozlama seçeneği ve tripod yardımıyla gece manzaraları bile çok güzel çıkabilir. Hobimtek DK 3888 Cep Telefonu Tripodu ile manzara, model veya ürün; ne isterseniz çekebilirsiniz. Yüksekliği ayarlanabilen ürünü hafif yapısı sayesinde dilediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz. Yanında hediye olarak verilen Bluetooth kumandayla da tatillerde veya yalnız olduğunuz her yerde tek başınıza fotoğraf çekilebilirsiniz.

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4. Ürün fotoğraflarınızı kendiniz çekin

Profesyoneller gibi fotoğraf çekme teknikleri ve kullanabileceğiniz yardımcı ürünler

Kendinize ait bir mağazanız var ama "Ürün çekimi nasıl yapılır?" sorusu kafanızı karıştırıyor, değil mi? Öyleyse şimdiki önerimiz tam da size göre! Ürün çekimlerindeki en önemli unsur, ürünün her yerini aydınlatmak ve temiz bir görsel elde edebilmek. TriLine Fotoğraf Çadırı ile profesyonel fotoğraf çekimlerini aratmayacak görsellere ulaşabilirsiniz. Üstelik bunun için Photoshop kullanmanız da gerekmez. Çadır içerisinde bulunan LED’ler yardımıyla ürününüzün her yeri aydınlanır. Böylece net ve berrak bir görüntü elde edilir. Cırt cırtlı kısımda bulunan reflektörlerle de kontrollü yansımalar oluşturarak ürününüze derinlik katabilirsiniz.

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5. Profesyonel ışıkla profesyonel fotoğraflar

Profesyoneller gibi fotoğraf çekme teknikleri ve kullanabileceğiniz yardımcı ürünler

Sosyal medya ya da iş amaçlı görseller oluştururken ışığı doğru açıyla kullanmak, fotoğrafın etkisini kat kat arttırır. Ada Greenbox Softbox Işık Seti, fotoğraf çekimi yaparken kullanabileceğiniz profesyonel bir seçenek. Bu ürün, gün ışığını taklit eder ve net fotoğraflar çekmenize imkan sağlar. Özellikle portre ve model çekimlerinde mükemmel sonuçlar almanıza olanak tanır. 50 x 70 cm ebatlarıyla gayet geniş bir aydınlatma alanı sunar. 50 Watt gücündeki LED lamba, çekimleriniz için sürekli ışık kaynağı sağlayarak işinizi kolaylaştırır. Yüksekliği 200 cm'ye kadar ayarlanabilen ürün, fotoğraf çekimleri için kolaylık sağlar. Kompakt ve taşıması kolay olduğundan her yere rahatlıkla sabitlenebilir.

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6. Ring ışıkla harika selfieler çekin

Profesyoneller gibi fotoğraf çekme teknikleri ve kullanabileceğiniz yardımcı ürünler

Profesyonel model çekimlerinin vazgeçilmezi ring flaşları az çok duymuş olmalısınız. Portre çekimlerinde gözlerdeki canlılığı arttıran, yüzü pürüzsüz gösteren bu ekipmanın bir benzeri olan ring ışıkla listemize devam ediyoruz. Saywin Ring Light, aydınlatma sağlayan halka şeklinde bir fotoğraf ekipmanı. 19 cm çapındaki bu halkanın ortasına telefonunuzu yerleştiriyorsunuz ve mükemmel fotoğraflar çekiyorsunuz! Halkanın telefon klipsi 360 derece dönebiliyor, bu da açınızı ayarlarken size esneklik sağlıyor. Üstelik ürünün 20 cm uzunluğunda kendi tripodu bile var. Yüzünüze en uygun ışığı seçebilmeniz için kumanda üzerinde renk sıcaklığı ayarı bulunan ürün sayesinde ışığın şiddetini de belirleyebilirsiniz.

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7. Fotoğraf çekerken eliniz titremesin

Profesyoneller gibi fotoğraf çekme teknikleri ve kullanabileceğiniz yardımcı ürünler

Cep telefonlarında fotoğraf çekmenin dezavantajlarından biri de kamerayı sabit tutmaya çalışmak. Bu nedenle fotoğraf çekerken net ve berrak görüntüler elde etmek istiyorsanız tripod kullanmak şart. Büyük tripodları her zaman yanınıza almanız da mümkün değil. Neyse ki Dontz Gimbal El Sabitleyici, cebinizde bile taşınabilecek boyutlarıyla kolaylık sunar. Bu ürün, yüksek kaliteli fotoğraflar elde etmenize yardımcı olur. Otomatik olarak açılıp kapanabilmesi de cabası! Üstelik hızlandırılmış çekim, yüz izleme ve hareket tanıma gibi özellikleri de mevcut. Ürünün telefon tutma klipsi, çoğu telefon ve işletim sistemiyle kullanılabilir.

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8. Fonsuz profesyonel çekim olur mu?

Profesyoneller gibi fotoğraf çekme teknikleri ve kullanabileceğiniz yardımcı ürünler

Stüdyo çekimlerinin en büyük artısı fon kullanarak yapılan çekimler. Ürün ve moda çekimlerinde arka planda siyah kullanmak, gereksiz yansımaları engeller. N#A Fotoğraf Arka Plan Örtüsü ile kendi çekimlerinizi veya model çalışmalarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu ürün sayesinde natürmort tadında ürün fotoğrafları da çekmeniz mümkün. Seçim tamamen size kalmış. Ürün, kaliteli kumaşı ile model çekimleri sırasında gereksiz parlamaları önler. Fotoğraf ve video çekimleri için rahatlıkla kullanılabilir. 3 x 1,6 metre ebatlarıyla oldukça geniş bir alan sunar. Dayanıklı ve sağlam malzemeden yapılmış olması, uzun bir kullanım ömrü vadeder.

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9. Profesyonel çekimler için objektif seti

Profesyoneller gibi fotoğraf çekme teknikleri ve kullanabileceğiniz yardımcı ürünler

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Akıllı telefonların objektifleri her zaman istediğiniz sonucu vermeyebilir. Hem yaratıcı hem efektli fotoğraflar için uygulama kullanmanız gerekebilir. Neyse ki Apexel Objektif Seti yardımıyla uygulamalar sebebiyle kaybettiğiniz netliğe ve kaliteye kavuşmanız mümkün. Kameranızın objektiflerini değiştirme şansı sağlayan bu harika set, profesyonelleri aratmayacak bir portfolyo hazırlamanıza yardımcı olur. Özel tasarlanmış yaylı klips sistemiyle tüm telefonlara monte edilebilir. Ürünün balıkgözü filtre efekti verilmiş objektifiyle yaratıcı fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Çok yansımalı bir alanda çekim yapıyorsanız polarizasyon objektif sayesinde yansıma sorununuzu anında çözebilirsiniz.

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10. Basit ama etkili ring ışık

Profesyoneller gibi fotoğraf çekme teknikleri ve kullanabileceğiniz yardımcı ürünler

"Ben fotoğraf çekmekle çok uğraşamam, kullanımı kolay ve pratik bir ürün isterim.” diyorsanız sizin için bir önerimiz var. Sentor Şarjlı LED Işık, kompakt ve pratik kullanımıyla dikkat çeken şık bir model. Bu ürün sayesinde taşıması zor ışıklarla ve tripodlarla uğraşmanıza gerek kalmaz. Ring ışığı, akıllı telefonunuzun ön kısmına monte edebilirsiniz. Evde veya dışarıda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şarj edilebilen ring ışığı, özellikle selfie için yeterli ışık sunmasıyla gece çekimlerini oldukça kolaylaştırır. 3 kademeli olarak ışık şiddeti ayarlanabilen ürün, doğal gün ışığına benzer bir aydınlatma sağlar.

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