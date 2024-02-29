Propolisin faydaları nelerdir? Propolis hangi hastalığa iyi gelir, en iyi nasıl tüketilir?

İğne yapraklı ağaçlar üzerinde oluşan reçineler arılar tarafından toplanmaktadır. Arılar bu reçine içerisine tükürük salgılarından maddeler ilave etmekte ve maddeleri çenelerini kullanarak işlemektedir. Bu işlem sonucunda ortaya propolis denilen madde çıkmaktadır. Arılar bu maddeyi esasen bal peteklerini temizlemek ve bal mumu elde etmek için kullanmaktadır. Bu noktada propolis faydaları yanında, oldukça zengin bir madde olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Propolisin faydaları nelerdir?

Propolisin insan sağlığı yönünden sağladığı faydalar epey fazladır. Arılar tarafından elde edilen bu maddenin rengi çoğunlukla koyu kahve ya da açık kahve tonlarındadır. Bu maddenin yüzde 50’sini reçine oluştururken yüzde 30’luk bir kısmı bal mumundan meydana gelmektedir. Propolisin yüzde 5’ini polenler oluştururken yüzde 10 kadarını ise aromatik yağlar ile uçucu yağlar oluşturmaktadır.

Propolis aynı zamanda doğal bir antibiyotik görevi de görmektedir. Bünyesinde B1 vitamini, B2 vitamini, C vitamini ve E vitamininin yanı sıra potasyum, çinko, kalsiyum, bakır gibi mineraller de barındırır. Propolisin faydaları ise genel olarak şu şekildedir:

Güçlü bir antioksidan ve antibiyotik özelliği vardır.

Bağışıklığın desteklenmesine yardımcı olmaktadır.

Grip, nezle gibi çoğunlukla kış döneminde görülen rahatsızlıklara karşı koruyucu etkisi vardır.

İltihap giderici niteliğe sahiptir.

Mantarlar, bakteriler ve virüslere karşı kalkan görevi görür.

Lösemi ve kanser hastalıklarının tedavisinde tedaviye destek niyetiyle kullanılabilir.

Uçuk sorununu gidermede etkin bir rolü vardır.

Ağız içi ile alakalı sorunları gidermede etkilidir.

Diş çürüklerine karşı koruyucu etkisi mevcuttur.

İdrar yollarında, mide ya da bağırsaklarda oluşan enfeksiyonları gidermede etkilidir.

Yanık ya da yara gibi problemlerin iyileşmesinde etkili olmaktadır.

Doğal bir ağrı kesici niteliği mevcuttur.

Uçuk tedavisinde uçuğun iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olur.

Üst solunum yolu ile alakalı rahatsızlıkların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir.

Propolis hangi hastalığa iyi gelir?

Propolis sağlık bakımından çok yönlü yararları olan bir madde olarak bilinmektedir. Bu noktada propolis ne işe yarar konusunu detaylı olarak ele almak son derece önemlidir. Propolis güçlü bir antioksidan etkisine sahip olmakla birlikte doğal bir antibiyotik özelliği de bulundurmaktadır. Bu niteliklerinden kaynaklı birçok rahatsızlığa yakalanma riskini en aza indirmekte ve var olan hastalıkların belirtilerini hafifletmekte etkilidir. Kan basıncını düzenleyici niteliği bulunduğundan kolesterol değerleri üzerinde olumlu etkileri vardır. Bu etkilerinden dolayı kalp ve damar hastalıklarından koruma gücüne sahiptir.

Pek çok farklı meyve sebzenin bünyesinde yer alan fenolik asit türleri, bu maddenin içerisinde mevcuttur. Propolis kanserli hücrelerin daha fazla büyümesini önlemekte etkilidir. Bu olumlu etki bilimsel çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Ayrıca solunum sistemi, sindirim sistemi ve cilt sağlığı üzerinde de birçok olumlu etkileri mevcuttur.

Propolis en iyi nasıl tüketilir?

Propolis birçok farklı şekilde tüketilebilen ve kullanılabilen bir maddedir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken önemli bir kilit nokta mevcuttur. Arılar tarafından elde edilen bu maddenin ham şeklinde tüketilmesi sağlığa zararlı olmaktadır. Bu maddenin arı kovanından çıkarıldıktan sonra birtakım işlemlerden geçmesi gerekmektedir.

Propolis, işlemlerden geçilmiş hâliyle birçok farklı formda satışı yapılan bir maddedir. Propolis tablet, krem, toz, şurup, damla, sprey veya gargara gibi formlarda kullanılabilmektedir. Ancak uzmanlara göre en uygun tüketim biçimi sıvı formda olanlardır. Sıvı formda olanlar yiyeceklerin üzerine damla şeklinde damlatılarak aç ya da tok karnına tüketilebilmektedir. Ayrıca ballı propolis tarzında ürünler de mevcuttur. Bu ürünler doğrudan herhangi bir şeyin üzerine konulmadan da yenebilir.

Propolis ne kadar süre kullanılır?

Propolis maddesinin bağışıklık güçlendirici özelliği başta olmak üzere birçok önemli faydası vardır. Ancak her şeyde olduğu gibi bu maddenin de aşırıya kaçmadan tüketilmesi gerekmektedir. Propolis bilindiği üzere arılar aracılığıyla yapılan bir madde olduğundan bazı kişilerin arıya ve arıların yaptığı bal gibi ürünlere karşı alerjisi olabilir. Ayrıca bu madde alkol ile birlikte kullanılmaması gereken bir maddedir. Alkolle birlikte tüketildiğinde kusma, mide bulantısı gibi problemler ortaya çıkabilir.

Bitkisel bir içeriğe sahip olan propolisi doğru oranda ve doğru süreyle kullanmak oldukça önemlidir. Ayrıca emziren kadınların, hamilelerin ve kronik rahatsızlığı olanların bu maddeyi kullanmadan önce doktorlarına danışması da ayrı bir öneme sahiptir. Kullanım miktarı içinde uzman bir hekim görüşü alınmasında fayda vardır.





