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Psikolojik şiddet nedir? Psikolojik şiddet örnekleri

27.10.2023 16:08 | Son Güncelleme:
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Psikolojik şiddet insanların zihinsel ve duygusal sağlıklarını tehdit eden sessiz ve görünmez bir düşmandır. Bu tür şiddet fiziksel saldırılar kadar acı verici olabilir, ancak izlerini bedende değil ruhta bırakır. İnsanların psikolojik şiddetle karşılaşmaları, öz saygılarını, öz güvenlerini ve genel yaşam kalitelerini ciddi şekilde etkileyebilir. Peki, psikolojik şiddet nedir?

Psikolojik şiddet nedir? Psikolojik şiddet örnekleri

Psikolojik şiddet insanlar üzerinde sessiz ve yıkıcı bir etki yaratan ve sıklıkla görünmeyen bir tehdittir. Sözlü tehditler, hakaretler, manipülasyon ve sürekli eleştiriler gibi taktiklerle yürütülen bu şiddet türü mağdurların ruhsal ve duygusal sağlığını zayıflatabilir. Psikolojik şiddetin etkileri öz saygı eksikliği, kaygı, depresyon, düşük öz güven ve kendine güvensizlik gibi çeşitli biçimlerde görülebilir. Mağdurlar sürekli bir tehdit altında oldukları hissiyle yaşarlar, kendilerini değersiz ve kontrolsüz hissederler. Bu şiddetin etkileri kişinin ilişkilerinde, iş hayatında ve genel yaşam kalitesinde ciddi bir düşüşe yol açabilir. Psikolojik şiddetin varlığını tanımak ve bu sorunla mücadele etmek mağdurların iyileşmesine ve toplumun daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesine yardımcı olabilir.

Psikolojik şiddet nedir?

Psikolojik şiddet bir kişinin başka bir kişiyi duygusal olarak manipüle ederek ona korku ve tehditler vererek veya onu aşağılayarak yaralamasıdır. Psikolojik şiddet fiziksel şiddet kadar yıkıcı olabilir ve hatta daha da kalıcı hasara yol açabilir. Psikolojik şiddetin birçok farklı şekli vardır. Bazı yaygın örnekler şunlardır:

  • Aşağılama ve küçümseme: Kişinin değerini, yeteneklerini veya görünümünü aşağılamak veya küçümsemek.
  • Kontrol ve manipülasyon: Kişinin davranışlarını, düşüncelerini veya duygularını kontrol etmek veya manipüle etmek için baskı uygulamak.
  • Tehdit ve korku: Kişiyi fiziksel veya duygusal olarak zarar vermekle tehdit etmek.
  • İzolasyon: Kişiyi başkalarından izole etmek ve onu yalnız ve desteksiz hissetmesini sağlamak.
  • İstismarcı davranışların inkar edilmesi: Kişinin duygularını ve deneyimlerini inkar etmek veya onları küçümsemek.

Psikolojik şiddet hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yaygın görülen bir sorundur. Psikolojik şiddete maruz kalan kişiler depresyon, anksiyete, düşük özgüven ve hatta intihar düşünceleri gibi ciddi psikolojik sorunlar yaşayabilirler.

Psikolojik şiddete maruz kaldığınızı düşünüyorsanız yardım istemek önemlidir. Destek almak için bir arkadaşınız, aile üyeniz veya güvendiğiniz bir yetişkinle konuşabilirsiniz. Ayrıca bir terapist veya danışmandan profesyonel yardım alabilirsiniz.

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Psikolojik şiddetin belirtileri nelerdir?

Psikolojik şiddet, bir kişinin başka bir kişiyi duygusal olarak manipüle ederek, ona korku ve tehditler vererek veya onu aşağılayarak yaralamasıdır. Psikolojik şiddet, fiziksel şiddet kadar yıkıcı olabilir ve hatta daha da kalıcı hasara yol açabilir. Psikolojik şiddetin belirtileri, şiddetin türüne ve şiddete maruz kalan kişinin bireysel özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak psikolojik şiddete maruz kalan kişilerde aşağıdaki belirtiler görülebilir:

Duygusal değişimler:

  • Depresyon

  • Anksiyete

  • Öfke

  • Suçluluk

  • Utanç

  • Kendine güven eksikliği

  • Yalnızlık

  • İntihar düşünceleri

Davranışsal değişiklikler:

  • Sosyal izolasyon

  • Madde bağımlılığı

  • Kendine zarar verme

  • Şiddet

Fiziksel belirtiler:

  • Yorgunluk

  • Baş ağrısı

  • Mide bulantısı

  • Uyku sorunları

Psikolojik şiddetin bazı spesifik belirtileri şunlardır:

  • Kişinin değerini, yeteneklerini veya görünümünü aşağılamak veya küçümsemek.
  • Kişinin duygularını veya deneyimlerini inkar etmek veya onları küçümsemek.
  • Kişinin davranışlarını, düşüncelerini veya duygularını kontrol etmek veya manipüle etmek için baskı uygulamak.
  • Kişinin başkalarıyla olan ilişkilerini sınırlamak veya engellemek.
  • Kişiyi fiziksel veya duygusal olarak zarar vermekle tehdit etmek.
  • Kişiyi yalnız veya terk edilmiş hissetmesini sağlamak.
  • Kişiyi başkalarından izole etmek ve onu yalnız ve desteksiz hissetmesini sağlamak.

Psikolojik şiddete uğradığımı nasıl anlarım?

Psikolojik şiddete maruz kaldığınızı düşünüyorsanız aşağıdaki soruları kendinize sorarak durumu değerlendirmeye başlayabilirsiniz:

  • Kendimi değersiz veya yetersiz hissediyor muyum?
  • Kendimi yalnız ve izole hissediyor muyum?
  • Kendimi sürekli olarak korkuyor veya tehdit altında hissediyor muyum?
  • Davranışlarımda veya duygularımda değişiklikler görüyor muyum?

Bu soruların cevabı evet ise psikolojik şiddete maruz kalıyor olabilirsiniz. Bu durumda, yardım almak önemlidir. Destek almak için bir arkadaşınız, aile üyeniz veya güvendiğiniz bir yetişkinle konuşabilirsiniz. Ayrıca, bir terapist veya danışmandan profesyonel yardım alabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuzda yardım almaktan çekinmeyin.

Psikolojik şiddet örnekleri

Hayatın pek çok alanında psikolojik şiddet örneklerine rastlayabiliriz. Ancak burada önemli olan şey psikolojik şiddetin ne olduğunu anlayabilmektir. Psikolojik şiddet konusunda dikkat edilmesi gereken asıl önemli nokta aile, arkadaş ve eş gibi duygusal bağların bulunduğu kişiler tarafından da psikolojik şiddete uğrayabiliriz. Bu bağlamda sadece iş ve okul içerisinde değil aynı zamanda aile ve arkadaş ortamı içerisinde de kişilerin davranışlarını ya da bu davranışların bize etkilerini gözlemlemek gerekir.

Günümüzde maalesef ki sıklıkla karışımıza çıkan psikolojik şiddet örneklerinden birisi erkeğin kadına psikolojik şiddetidir. Erkeğin kadına psikolojik şiddeti en yaygın görülen şiddet türüdür. Erkekler kadınları fiziksel şiddete maruz bırakmanın yanı sıra onları duygusal olarak da istismar edebilirler. Kadına yönelik psikolojik şiddet aşağılama, küçümseme, tehdit, kontrol ve manipülasyon gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Erkeğin kadına psikolojik şiddeti toplumsal ve bireysel olabileceği gibi aile içinde, eşin psikolojik şiddeti olarak görülebilir.

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Eşin psikolojik şiddeti evlilik içinde yaşanan bir tür aile içi şiddettir. Eşlerden birinin, diğer eşi duygusal olarak manipüle ederek, ona korku ve tehditler vererek veya onu aşağılayarak yaralamasıdır. Eşin psikolojik şiddetine maruz kalan kişiler, depresyon, anksiyete, düşük özgüven ve hatta intihar düşünceleri gibi ciddi psikolojik sorunlar yaşayabilirler.

Psikolojik şiddet örnekleri arasında belki de en çok göz ardı edilenlerden birisi annenin psikolojik şiddetidir. Annenin psikolojik şiddeti ebeveynlerin çocuklarına yönelik uyguladığı bir tür aile içi şiddettir. Anneler çocuklarını duygusal olarak manipüle ederek, onlara korku ve tehditler vererek veya onları aşağılayarak yaralayabilirler. Annenin psikolojik şiddetine maruz kalan çocuklar depresyon, anksiyete, düşük özgüven ve hatta madde bağımlılığı gibi ciddi psikolojik sorunlar yaşayabilirler. Psikolojik şiddetin bazı örnekleri şunlardır:

  • Aşağılama ve küçümseme: Değersiz hissettirmek, onu aşağılamak veya küçümsemek.
  • Kontrol ve manipülasyon: Davranışlarını, düşüncelerini veya duygularını kontrol etmek veya manipüle etmek için baskı uygulamak.
  • Tehdit ve korku: Fiziksel veya duygusal olarak zarar vermekle tehdit etmek.
  • İzolasyon: Başkalarından izole etmek ve onu yalnız ve desteksiz hissetmesini sağlamak.

Psikolojik şiddete maruz kaldığınızı düşünüyorsanız yardım almak önemlidir. Destek almak için bir arkadaşınız, aile üyeniz veya güvendiğiniz bir yetişkinle konuşabilirsiniz. Ayrıca, bir terapist veya danışmandan profesyonel yardım alabilirsiniz.


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