HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sosyal fobi nedir? Sosyal fobi olduğumu nasıl anlarım?

Sosyal fobi nedir? Sosyal fobi olduğumu nasıl anlarım?

26.10.2023 23:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal fobi toplumsal anksiyete bozukluğu olarak da bilinen psikolojik bir rahatsızlık olarak tanımlanan ve bireylerin sosyal ilişkilerde yoğun bir korku ve kaygı yaşadığı bir durumdur. Bu rahatsızlık toplum içinde karşılıklı etkileşimde bulunurken performans sergilerken veya değerlendirildiğini düşündüğü durumlarda endişe duyan kişileri etkiler.

Sosyal fobi nedir? Sosyal fobi olduğumu nasıl anlarım?

Sosyal fobi yaşayan bireyler başkalarının kendilerini olumsuz bir şekilde değerlendireceği veya eleştireceği endişesi ile sık sık karşı karşıya kalırlar. Bu toplum içinde konuşma yapmaktan, grup içinde bulunmaktan, yemek yemekten veya başkalarıyla tanışmaktan kaçınmalarına yol açabilir. Bu korkular kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir ve kişisel ve profesyonel ilişkilerini zorlaştırabilir. Sosyal fobi genellikle çocukluk veya ergenlik dönemlerinde başlar ve yaşam boyu devam edebilir. Fobi, bireylerin öz saygısını azaltabilir ve izolasyona yol açabilir. Ayrıca, fiziksel semptomlara, özellikle terleme, titreme ve kalp çarpıntısına neden olabilir.

Sosyal fobi nedir?

Sosyal fobi kişinin sosyal durumlarda aşırı ve mantıksız bir korku duymasıdır. Sosyal fobiye sahip olan kişiler başkaları tarafından olumsuz değerlendirilmekten veya küçük düşmekten korkar. Bu korku, kişinin günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir. Sosyal fobi belirtileri şunlardır:

  • Korku ve endişe: Kişi, sosyal durumlarda aşırı derecede korkar ve endişelenir.
  • Kaçınma davranışı: Kişi, sosyal durumlardan kaçınır veya kaçınma davranışı gösterir. Örneğin, kalabalık yerlerden kaçınır, yeni insanlarla tanışmaktan kaçınır veya işe veya okula gitmekten kaçınır.
  • Fizyolojik belirtiler: Kişi, korku ve endişe nedeniyle kalp çarpıntısı, terleme, titreme, nefes darlığı, mide bulantısı veya baş dönmesi gibi fizyolojik belirtiler yaşayabilir.

Sosyal fobinin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte aşağıdaki faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir:

  • Genetik faktörler: Sosyal fobiye yatkınlık kalıtsal olabilir.
  • Çevresel faktörler: Kişinin yaşadığı travmatik bir deneyim sonucunda sosyal fobi gelişebilir. Örneğin, bir çocuk okulda alay konusu olursa, sosyal fobi geliştirme riski daha yüksektir.
  • Kişilik özellikleri: Kişinin kişilik özellikleri, sosyal fobi geliştirme riskini artırabilir. Örneğin, mükemmeliyetçi veya aşırı duyarlı kişilerde sosyal fobi geliştirme riski daha yüksektir.

İlginizi Çekebilir

Fobi genetik mi?

Fobi genetik mi?

 Fobi çeşitleri nelerdir?

Fobi çeşitleri nelerdir?

 Kişilik bozukluğu hastalığı nasıl tedavi edilir?

Kişilik bozukluğu hastalığı nasıl tedavi edilir?

 Çoklu kişilik bozukluğu neden olur?

Çoklu kişilik bozukluğu neden olur?

 Yaygın anksiyete bozukluğu tedavi edilmezse ne olur?

Yaygın anksiyete bozukluğu tedavi edilmezse ne olur?

Sosyal fobi kimlerde görülür?

Sosyal fobi, her yaş, cinsiyet ve sosyal sınıftan kişilerde görülebilen bir psikolojik rahatsızlıktır. Ancak bazı gruplar, sosyal fobiye daha yatkın olabilir. Sosyal fobi risk faktörleri ve kimlerde daha sık görülebileceği hakkında bazı bilgiler:

  • Genetik Yatkınlık: Aile geçmişi, sosyal fobi riskini artırabilir. Ailesinde bu rahatsızlığı yaşayan bireylerde, diğer aile üyelerinde de sosyal fobi görülme olasılığı daha yüksek olabilir.
  • Çocukluk ve Ergenlik Dönemi: Sosyal fobi genellikle çocukluk veya ergenlik dönemlerinde başlar. Bu yaş grupları, kendilerini ve toplumsal ilişkilerini daha fazla keşfettikleri için bu rahatsızlığa yatkın olabilir.
  • Sosyal İzolasyon: İzole bir yaşam tarzı sürdüren veya az sosyal etkileşimde bulunan bireyler, sosyal fobi riski taşıyabilir. Toplumsal izolasyon, kişinin bu rahatsızlığa daha yatkın olmasına neden olabilir.
  • Travmatik Deneyimler: Cinsel istismar, fiziksel istismar veya şiddet gibi travmatik deneyimler yaşamış bireylerde sosyal fobi görülme olasılığı artabilir.
  • Çocuklukta Utandırılma: Çocukluk döneminde sürekli olarak utandırılmış veya aşağılanmış bireylerde, sosyal fobi riski artabilir.
  • Sosyal Baskı: Toplumun sosyal normlarına veya baskılarına aşırı tepki veren kişilerde sosyal fobi gelişme riski yüksek olabilir.
  • Duygusal Duyarlılık: Duygusal olarak daha duyarlı veya hassas olan bireyler, sosyal fobi açısından daha yatkın olabilirler.

Sosyal fobiye sahip olmanın kişinin suçu olmadığıdır. Bu rahatsızlık birçok farklı faktörün etkileşimi sonucu gelişir. Tedavi ve destekle sosyal fobi yaşayan bireyler yaşamlarını yönetebilirler. Profesyonel bir yardım almak semptomları hafifletme ve yaşam kalitesini artırma konusunda önemlidir.

İlginizi Çekebilir

Yaygın anksiyete bozukluğu olan kişiye nasıl davranılmalı?

Yaygın anksiyete bozukluğu olan kişiye nasıl davranılmalı?

 Hiperaktivite ve dikkat eksikliği geçer mi?

Hiperaktivite ve dikkat eksikliği geçer mi?

Yetişkinlerde DEHB nasıl anlaşılır?

Yetişkinlerde DEHB nasıl anlaşılır?

 Çocuklarda dikkat eksikliği nedenleri nelerdir?

Çocuklarda dikkat eksikliği nedenleri nelerdir?

 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri nelerdir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri nelerdir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu neden olur?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu neden olur?

Sosyal fobi olduğumu nasıl anlarım?

Sosyal fobi, bir uzman tarafından teşhis edilmesi gereken bir psikolojik rahatsızlıktır. Ancak, sosyal fobi yaşadığınızı düşünüyorsanız veya bu konuda endişeleriniz varsa aşağıda belirtilen işaretler ve davranışlar sizin için yol gösterici olabilir:

  • Yoğun Kaygı ve Korku: Toplum içinde veya başkalarının önünde bulunma, konuşma yapma, grup içinde yer alma gibi sosyal etkileşimlerde yoğun bir kaygı veya korku hissetmek.
  • Fiziksel Semptomlar: Sosyal fobi yaşayan kişiler sıklıkla terleme, titreme, yüz kızarması, mide bulantısı, nefes almada güçlük gibi fiziksel semptomlar yaşarlar.
  • Kaçınma Davranışları: Sosyal fobi yaşayan bireyler, korktukları durumları veya etkileşimleri kaçınmaya eğilimlidirler. Örneğin, sosyal etkinliklerden kaçınma, toplum içinde bulunmama gibi davranışlar sergileyebilirler.
  • Sosyal İzolasyon: Sosyal fobi, kişinin sosyal izolasyona yol açabilir. Kişi, sosyal etkileşimlerden kaçınarak, yalnızlık hissi yaşayabilir.
  • Negatif Düşünceler: Sosyal fobi yaşayan bireyler, sıklıkla kendilerini olumsuz değerlendiren veya başkalarının kendilerini eleştireceğine inanan negatif düşüncelere sahip olurlar.
  • İşlevsellikte Azalma: Sosyal fobi, kişinin günlük işlevselliğini olumsuz etkileyebilir. İş veya okul performansı, sosyal etkileşimlerin azalması nedeniyle düşebilir.

Yukarıdaki belirtiler sizin için tanıdık geliyorsa bir uzman psikolog veya psikiyatrist ile görüşmek önemlidir. Bir uzman sizi değerlendirebilir, doğru bir teşhis koyabilir ve uygun tedavi seçeneklerini önerir. Sosyal fobi tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır ve erken teşhis ve tedavi, semptomları hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için önemlidir.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
18 yaşındaki gencin vahşi cinayetindeki sır perdesi aralandı! 18 yaşındaki gencin vahşi cinayetindeki sır perdesi aralandı!
Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yurt genelinde gösterim alanları kurulduCumhuriyet'in 100'üncü yılı için yurt genelinde gösterim alanları kuruldu
Adana'da çok sayıda öğrenci hastanelik olduAdana'da çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Anahtar Kelimeler:
fobi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.