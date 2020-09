PUBG 8.3 güncellemesi yenilikleri açıklandı

Frekans Bozucu Çanta: Başlangıç olarak Frekans Bozucu Çanta sıralamada olmayan Karakin ve Sanhok haritalarında görünüyor. Frekans Bozucu Çanta oyuncuların Mavi Bölge içindeyken kısa bir süre için 3. seviye çanta yuvası pahasına hasar almasını engeller. Her paketin enerjisi zamanla yavaş yavaş tükenir, ancak daha sonra normal bir sırt çantasına döner.

Erangel Vapurları: PUBG’nin en tanınmış haritası Erangel, ana karadan Sosnovka Adası’na giden vapurlarla toplu taşıma yükseltmesi alıyor. Vapurların her biri, varış hareketlerinden önce kısa bir süre için her iskelede kalacaktır.

Diğer Oynanış Güncellemeleri: Oyuncular, yeni asist sisteminin yardım eli uzatmak isteyen tüm oyuncular için Dereceli Mod’un ötesine geçtiğini fark edecekler. Yardım eli demişken; oyuncuların bir takım üyesinin başının dertte olduğunu hızlı bir şekilde belirlemelerine yardımcı olması için takım arkadaşı savaş göstergeleri ekleniyor.

8.3 Güncellemesi resmi olarak 16 Eylül’de PC canlı sunucular için ve 24 Eylül’de konsol canlı sunucular için yayınlanacak. Güncelleme öncesi test etmek isteyen oyuncular, bugün PC test sunucusunda hemen oynayabilirler.

