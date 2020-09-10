HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. PUBG 8.3 güncellemesi yenilikleri açıklandı

PUBG 8.3 güncellemesi yenilikleri açıklandı

OYUN HABERLERİ  | 10.09.2020 11:31 | Son Güncelleme

Sezon 8’in sona yaklaşmasıyla birlikte 8.3 Güncellemesi, Mavi Bölge hasarını geçici olarak ortadan kaldıran yeni bir eşya, Erangel’e yeni bir feribot sistemi, Sanhok’ta iki yeni Takım Ölüm Maçı aşaması ve birçok yenilik getiriyor.

PUBG 8.3 güncellemesi yenilikleri açıklandı

Frekans Bozucu Çanta: Başlangıç olarak Frekans Bozucu Çanta sıralamada olmayan Karakin ve Sanhok haritalarında görünüyor. Frekans Bozucu Çanta oyuncuların Mavi Bölge içindeyken kısa bir süre için 3. seviye çanta yuvası pahasına hasar almasını engeller. Her paketin enerjisi zamanla yavaş yavaş tükenir, ancak daha sonra normal bir sırt çantasına döner.
Erangel Vapurları: PUBG’nin en tanınmış haritası Erangel, ana karadan Sosnovka Adası’na giden vapurlarla toplu taşıma yükseltmesi alıyor. Vapurların her biri, varış hareketlerinden önce kısa bir süre için her iskelede kalacaktır.
Diğer Oynanış Güncellemeleri: Oyuncular, yeni asist sisteminin yardım eli uzatmak isteyen tüm oyuncular için Dereceli Mod’un ötesine geçtiğini fark edecekler. Yardım eli demişken; oyuncuların bir takım üyesinin başının dertte olduğunu hızlı bir şekilde belirlemelerine yardımcı olması için takım arkadaşı savaş göstergeleri ekleniyor.

8.3 Güncellemesi resmi olarak 16 Eylül’de PC canlı sunucular için ve 24 Eylül’de konsol canlı sunucular için yayınlanacak. Güncelleme öncesi test etmek isteyen oyuncular, bugün PC test sunucusunda hemen oynayabilirler.

PUBG Mobile Hindistan’da Yasaklandı! – PUBG’den Açıklama Var

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Şoke eden yasak kararı sonrası PUBG Mobile'dan açıklama!Şoke eden yasak kararı sonrası PUBG Mobile'dan açıklama!
Ankara'da sokağa çıkma yasağı mı gelecek?Ankara'da sokağa çıkma yasağı mı gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
İlginizi Çekebilir
Kısa süreliğine ücretsiz oldu!
Kısa süreliğine ücretsiz oldu!
Popüler oyundan 2 milyon kişi engellendi!
Popüler oyundan 2 milyon kişi engellendi!
Trabzon sürprizi ile gelen yeni Call of Duty oyunu duyuruldu!
Trabzon sürprizi ile gelen yeni Call of Duty oyunu duyuruldu!
Toplam değerleri 400 TL'ydi, artık ücretsizler!
Toplam değerleri 400 TL'ydi, artık ücretsizler!
Herkesin konuştuğu o oyun sosyal medyada da olay oldu!
Herkesin konuştuğu o oyun sosyal medyada da olay oldu!
Diğer Haberler
Microsoft, Xbox Series S'in çıkış tarihi ve özelliklerini bir videoyla paylaştı!
İşte PS5'in uygun fiyatlı rakibinin özellikleri ve çıkış tarihi!
Düğününe laptop götürüp, oyun oynayan damat!
Düğününe laptop götürüp, oyun oynayan damat!
Hindistan'da yasaklanan PUBG Mobile'dan açıklama!
Şoke eden yasak kararı sonrası PUBG Mobile'dan açıklama!
PUBG oyuncularına müjde: PUBG Mobile 1.0 güncellemesi yayınlandı!
Yeniliklerle dolu güncellemesi yayınlandı! İşte detayları
World of Warships’ ten 5.yıla özel güncelleme!
World of Warships’ ten 5.yıla özel güncelleme!
Her 80'li çocuğu TV başına kilitleyen çizgi filmin oyunu Captain Tsubasa: Rise of New Champions incelemesi!
Captain Tsubasa: Rise of New Champions incelemesi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.