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  4. Putin'den 13 yıl Çeçenistan'a ziyaret! Kadirov böyle karşıladı

Putin'den 13 yıl Çeçenistan'a ziyaret! Kadirov böyle karşıladı

21.08.2024 12:28
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En son 2011 yılında Çeçenistan'ı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 senenin ardından başkent Grozni'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Çeçen lider Ramazan Kadirov'un karşıladığı Putin, Ukrayna’da savaşmak için eğitim gören askerleri ziyaret etti.

Kurchaloyevsky bölgesinde Çeçenistan’ın ilk lideri Ahmet Kadirov’un mezarını ziyaret eden Putin, sonrasında Kadirov ile birlikte Gudermes'teki Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi’ni ziyaret etti.

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"SİZİN GİBİ ASKERLERİMİZ OLDUKÇA YENİLMEZ OLACAĞIZ"

Putin, üniversitede Ukrayna’da savaşmak için eğitim gören Çeçen birlikleri ve gönüllülerle bir araya gelerek yetkililerden bilgi aldı. "Sizin gibi askerlerimiz olduğu sürece, her zaman yenilmez olacağız. Burada poligonda atış yapmak başka bir şey, hayatınızı ve sağlığınızı riske atmak başka bir şey. Ancak anavatanı savunmak için manevi bir ihtiyacınız ve böyle bir karar alma cesaretiniz var" dedi.

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"ON BİNLERCE ASKER HAZIR BULUNUYOR"

Kadirov ve Putin, ziyaret çerçevesinde çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Kadirov, görüşmede yaptığı konuşmada Çeçenistan’ın Ukrayna’da savaşmak için şu ana kadar 19 bini gönüllü olmak üzere toplam 47 bin asker gönderdiğini söyledi. Gönderilen askerlerin Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi'nde eğitim aldığını belirten Kadirov, ayrıca on binlerce eğitimli askerlerin de askeri bölgeye gitmek için hazır bulunduğunu ifade etti.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ramazan Kadirov Çeçenistan putin
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