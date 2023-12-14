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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ziyaretiyle ilgili dikkat çeken sözler

14.12.2023 13:25 | Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze’deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesidir" dedi. Açıklamasının devamında Putin, "Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyordum ama Erdoğan’ın yoğun çalışma temposu nedeniyle bu ziyaret gerçekleşmedi. Gelecek sene başında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleşebilirim" diye konuştu.

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ziyaretiyle ilgili dikkat çeken sözler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bulunan Gostiny Dvor Ticaret ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık özel soru-cevap oturumuna ve yıl sonu basın toplantısına katıldı.

Gazze'deki duruma değinen Putin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze’deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesidir. Bu durumu düzeltmek için sürekli çaba sarf ediyor. Yaşanan felakete karşı sessiz kalmıyor." dedi.

Açıklamasının devamında Putin şunları aktardı:

"Erdoğan ile birlikte sürekli temas halindeyiz. Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyordum ama Erdoğan’ın yoğun çalışma temposu nedeniyle bu ziyaret gerçekleşmedi. Gelecek sene başında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleşebilirim."

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Recep Tayyip Erdoğan putin
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