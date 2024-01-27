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Putin'den dikkat çeken 2.Dünya Savaşı açıklaması: 'Elimizden geleni yapacağız'

27.01.2024 19:14 | Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,Sovyet sivillerinin anısına yapılan anıtın açılışına katıldı. Putin eski Sovyet halkına karşı 2. Dünya Savaşı esnasında işlenen suçların araştırılmaya devam edileceğini belirterek, “Nazizmi durdurmak ve tamamen yok etmek için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Putin'den dikkat çeken 2.Dünya Savaşı açıklaması: 'Elimizden geleni yapacağız'

Rusya’nın Leningrad bölgesinde 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin soykırımına uğrayan Sovyet sivillerinin anısına yapılan anıtın açılış töreni düzenlendi.

Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko katıldı.

Putin, burada yaptığı konuşmada, Sovyet ordusunun 27 Ocak 1944’te Leningrad Kuşatması'nı ortadan kaldırdığını söyledi. Leningrad Kuşatması'nın zulüm boyutu açısından benzeri görülmemiş bir olay olduğunu vurgulayan Putin, “Milyondan fazla Leningrad sakini, soğukta açlık ve sonsuz saldırıların kurbanı oldu. Bu veriler, tarihçiler ve bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarıldı ve belgelerle mahkemede kanıtlandı. Nazilerin, ülkemizin sivil halkına karşı savaşı sırasında işlediği diğer suçların araştırılması konusunda da çalışmalara devam edilecek.” dedi.

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Bazı ülkelerde tarihin yeniden yazılarak değiştirildiğini ve Nazi idelojisinin benimsendiğini ve yöntemlerinin uygulandığını belirten Putin, bunun Ukrayna’da da yaşandığını aktardı. Putin, sivil insanların saldırılarda ölmeye devam ettiğine dikkati çekerek, “Nazizmi durdurmak ve tamamen yok etmek için elimizden geleni yapacağız.” ifadesini kullandı.

AABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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