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Putin'e büyük bir şok daha! Kendi ülkesinde Armageddon ile karşı karşıya...

20.04.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya – Ukrayna Savaşı devam ederken Vladimir Putin’in birliklerinin güç kaybettiği iddiaları da günden güne yayılıyor. Ancak Rus lider şimdi daha büyük bir tehditle karşı karşıya. Sibirya’nın binlerce dönümlük donmuş topraklarında çıkan yangın Rusya için büyük bir tehdit oluşturuyor. Kıyamet gününü andıran görüntüler iyiyle kötü arasındaki büyük kıyamet savaşı Armageddon'u anımsattı.

Putin'e büyük bir şok daha! Kendi ülkesinde Armageddon ile karşı karşıya...

Ukrayna'da savaş devam ederken, Rus lider Vladimir Putin, Sibirya genelinde patlak veren yıkıcı orman yangınlarıyla adeta doğuda ikinci bir cephe ile karşı karşıya. Rusya’da bu yıl alışılmadık şekilde erken başlayan orman yangınları sebebiyle Sibirya'nın üç geniş bölgesi olan Omsk, Tyumen ve Krasnoyarsk'ta yükselen alevler dört bir yanı sardı. Şu an Batı, Orta, Güney ve Doğu Sibirya'nın geniş alanlarında büyük yangınlar yaşanıyor.

‘’TANRILAR NEDEN BU KADAR ÖFKELİ!’’

yan

Yangının alt üst ettiği bölgelerde dehşete kapılmış hayvanların bölgeden kaçmaya çalıştığı anlar kameralara kaydedildi. Krasnoyarsk bölgesinde, Tyumen'in 1.400 mil doğusunda, yangında 60'tan fazla ev tahrip oldu. Yayılan duman, Omsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk'ın büyük şehirlerini sardı. Tyumen bölgesinden bir kadın paylaşılan görüntülerle ilgili ‘’Tanrılar neden bu kadar öfkeli?’’ yorumunda bulundu.

KONTROLDEN ÇIKTI

orman

Greenpeace Rusya, endişe verici orman yangınlarının geçen yılın bu zamanına kıyasla bölgenin iki katını kapsadığını söyledi. Sözcü Aleksey Yaroşenko, yangınların yetkililerin kaydettiğinden daha yaygın olduğunu, bazı ormanlarda durumun kontrolden çıktığını söyledi.

DAHA FAZLASI BEKLENİYOR

siber

Putin'in Sibirya'daki bölgesel hükümetleri, şiddetli orman yangınlarıyla başa çıkmak için acil önlemler aldı ancak paylaşılan son verilere göre, Rusya modern tarihteki en kötü orman yangını mevsimini yaşıyor. Yangınların donmuş toprağı çözmesiyle ortaya çıkacak gaz salınımı sebebiyle daha fazla yangının başlaması muhtemel.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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