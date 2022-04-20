Putin'e büyük bir şok daha! Kendi ülkesinde Armageddon ile karşı karşıya...

Ukrayna'da savaş devam ederken, Rus lider Vladimir Putin, Sibirya genelinde patlak veren yıkıcı orman yangınlarıyla adeta doğuda ikinci bir cephe ile karşı karşıya. Rusya’da bu yıl alışılmadık şekilde erken başlayan orman yangınları sebebiyle Sibirya'nın üç geniş bölgesi olan Omsk, Tyumen ve Krasnoyarsk'ta yükselen alevler dört bir yanı sardı. Şu an Batı, Orta, Güney ve Doğu Sibirya'nın geniş alanlarında büyük yangınlar yaşanıyor.

‘’TANRILAR NEDEN BU KADAR ÖFKELİ!’’

Yangının alt üst ettiği bölgelerde dehşete kapılmış hayvanların bölgeden kaçmaya çalıştığı anlar kameralara kaydedildi. Krasnoyarsk bölgesinde, Tyumen'in 1.400 mil doğusunda, yangında 60'tan fazla ev tahrip oldu. Yayılan duman, Omsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk'ın büyük şehirlerini sardı. Tyumen bölgesinden bir kadın paylaşılan görüntülerle ilgili ‘’Tanrılar neden bu kadar öfkeli?’’ yorumunda bulundu.

KONTROLDEN ÇIKTI

Greenpeace Rusya, endişe verici orman yangınlarının geçen yılın bu zamanına kıyasla bölgenin iki katını kapsadığını söyledi. Sözcü Aleksey Yaroşenko, yangınların yetkililerin kaydettiğinden daha yaygın olduğunu, bazı ormanlarda durumun kontrolden çıktığını söyledi.

DAHA FAZLASI BEKLENİYOR

Putin'in Sibirya'daki bölgesel hükümetleri, şiddetli orman yangınlarıyla başa çıkmak için acil önlemler aldı ancak paylaşılan son verilere göre, Rusya modern tarihteki en kötü orman yangını mevsimini yaşıyor. Yangınların donmuş toprağı çözmesiyle ortaya çıkacak gaz salınımı sebebiyle daha fazla yangının başlaması muhtemel.



