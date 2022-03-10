Putin ekonomik yaptırımlara böyle cevap verdi! "Zaten uygulanacaktı"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle çok sayıda ülke tarafından Rusya'ya yönelik çok sert yaptırımlar uygulandı. Bu yaptırımların Rusya'ya yönelik etkileri ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştireceği hamleler tüm dünyada merakla takip edilirken Putin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Putin, ülkesinin Ukrayna’ya saldırısının ardından uygulanan ekonomik yaptırımlara karşı hükümet kabinesi ile toplantı yaptı. Rus ekonomisindeki kötü gidişatı engellemeye yönelik gerçekleşen toplantıda Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin ve diğer bakanlar yer aldı.

"ZATEN UYGULANACAKTI"

Bakanların ekonomik yaptırımlar karşısında öneriler sunduğu toplantıda konuşan Putin, daha önce de ülkesine uygulanan ekonomik kısıtlamaları hatırlatarak, “Bu yaptırımların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi farklı gerekçelerle uygulanacağından hiç şüphem yoktu. Geçmiş yıllarda bu sorunları ve zorlukları nasıl aştıysak, şimdi de üstesinden geleceğiz" dedi.

"BİZ KİMSEDEN GİZLENMİYORUZ"

Batılı ülkelere de seslenen Putin, “Biz kimseden gizlenmiyoruz. Bunu isteyen tüm ortaklarımızla çalışmaya hazırız. Rusya’da çalışmaya devam eden yabancı yatırımcıların hakları güvenilir bir şekilde korunmalıdır. Bu konuda Rusya’da kalan ve Rusya’da çalışan yabancı yatırımcı ve meslektaşlarımızın hakları güvenilir bir şekilde korunmalıdır. Hükümetin bunu gözden kaçırmamasını rica ediyorum” dedi.

"KENDİ HATALARININ SONUÇLARAINI BİZİM ÜSTÜMÜZE ATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’dan petrol ve doğal gaz alımını yasaklanması yönelik kararını eleştiren Putin, “Batı’da fiyatları artıyor fakat bu bizim suçumuz değil. Bu onların kendi yanlış hesaplamalarının sonucu. Bizi suçlayabileceğimiz bir durum yok. ABD’de petrol ve petrol ürünleri fiyatlarının artıyor olmasında da aynısı geçerli. ABD pazarına Rus petrolü ihracını yasaklayacaklarını açıkladılar. ABD’de fiyatlar yüksek, enflasyon emsali görülmemiş yükseklikte, muhtemelen tarihte görülen en yüksek düzeyde. Kendi hatalarının sonuçlarını bizim üstümüze atmaya çalışıyorlar. Hatta fiyatların artıyor olmasında, Rus petrolünü yasaklamalarının dahi etkisi yok, sadece halklarını kandırmak için bu kararlarının arkasına gizleniyorlar” dedi.

ABD'NİN İRAN VE VENEZUELA'YA UYGULADIĞI YAPTIRIMLAR

ABD’nin, İran ve Venezuela’ya uyguladığı yaptırımları da hatırlatan Putin, “Zaten kendileri için bir defada gayrimeşru kısıtlamalar uyguladıkları ülkelerle ne pahasına olursa olsun anlaşmaya varmaya çalışıyorlar. Venezuela ve İran’la barış yapmaya, tüm belgeleri derhal imzalamaya hazırlar” ifadelerini kullandı.

"KALIN GİYSİLER GİYME ÇAĞRISI YAPIYORLAR"

Toplantıda Rus halkına yönelik de açıklamalarda bulunan Putin, “Bu gibi dönemlerde ülke içinde bazı ürün gruplarına yönelik talep her zaman artar, ancak şüphemiz yok ki bir sakin bir biçimde çalışarak bu sorunların hepsini çözeceğiz ve vatandaşlarımız da zamanla buna adapte olup çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olmadığını anlayacaklar. Bu yasa dışı eylemleri tanımayan partnerlerimizle beraber, bizim için oluşturmaya çalıştıkları sorunların hepsine çözümler bulacağız. Ülkemize karşı düşmanca adımlar atan ülkelere gelince bu ülkeler kendi vatandaşlarına, kemer sıkma, sıcak tutan daha kalın giysiler giyme çağrısı yapıyor ve durumun, bize uyguladıkları yaptırımlar yüzünden kötüye gittiğini söylüyorlar. Fakat bunlar çok tuhaf, zira biz tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz” dedi.

"ÜRETİMİN KAPANMASINI ÖNLEMEYE YÖNELİK YASA TASARISI HAZIRLANDI"

Toplantıda konuşan Mişustin ise, ekonomik duruma karşı takip ve önlemlerde bulunduklarını söyleyerek, “Başlıca görevler olarak iç pazarın korunmasını, işletmelerin sorunsuz işleyişinin sağlanmasını, lojistik ve üretim zincirlerinin ve tabii ki istihdamın korunması olarak belirledik. En savunmasız sektörleri korumaya yönelik adımlar atılıyor. Bunun için bir sektörel birim öngörüldü. Böylece kararlar hazırlanırken belirli sektörlerin veya işletmelerin çalışmalarının tüm yönleri mümkün olduğunca tam olarak dikkate alınabilecek. Üretimin kapanmasını önlemeye yönelik yasa tasarısı hazırlandı. Hükümet, yabancı sahiplerin şirketi makul olmayan bir şekilde kapatmaları durumunda harici yönetim getirmeyi öneriyor. Sahibinin kararına bağlı olarak, işletmenin gelecekteki akıbeti o yönetim belirleyecek. Aynı zamanda temel görev, kuruluşun faaliyetlerinin ve iş yerlerinin korunması olacak” dedi. (İHA)

BIDEN ABD'DE 40 YILIN ZİRVESİNDE OLAN ENFLASYONDAN PUTİN'İ SORUMLU TUTTU

Öte yandan ABD'de TÜFE'nin şubatta aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı göstermesinin ardından Biden yazılı açıklama yaptı.

Ülkedeki işsizlik rakamlarının son 50 yılın en iyi seviyesinde olduğunu ve ekonominin iyileştiğini belirten Biden, "Aynı zamanda bugünkü enflasyon raporu, Amerikan halkının bütçesinin fiyat artışları nedeniyle zorlandığının ve ailelerin Putin'in fiyat artışını hissetmeye başladığının bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, şubatta en büyük enflasyon kaleminin "Putin'in saldırgan tavırlarına" tepki veren enerji piyasaları olduğunu belirterek, "En başından bu yana söylediğim gibi, Putin'in gereksiz savaşına karşılık uyguladığımız yaptırımların ülke içinde de bir bedeli olacaktır. Ancak Amerikalılar şunu bilmeli ki Putin'e ödettiğimiz bedeller bizim ödediğimizden çok daha yok edicidir." ifadesine yer verdi

ABD'lilerin üzerindeki ekonomik yükü kaldırmak için çabaladığını belirten Biden, tedarik zincirini güçlendirmek ve ABD içinde üretimi artırmak için adımlar attığını anımsattı. (AA/İHA)



