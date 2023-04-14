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  4. Putin gözünü kararttı, talimatı verdi! Bugün devreye girdi: Pasifik'te işin rengi değişiyor

Putin gözünü kararttı, talimatı verdi! Bugün devreye girdi: Pasifik'te işin rengi değişiyor

14.04.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya lideri Vladimir Putin'in talimatıyla orduda denetimler başladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun açıklamasına göre denetim kapsamında Pasifik Filosu devreye geçirildi ve yüksek hazırlık durumuna geçti. Şoygu devreye sokulan tüm birimleri açıklarken 'potansiyel düşman' mesajı dikkat çekti.

Putin gözünü kararttı, talimatı verdi! Bugün devreye girdi: Pasifik'te işin rengi değişiyor

Tüm dünyanın dikkat kesildiği gelişme bugün Rusya'nın Pasifik Filosu'nun savaşak yüksek hazırlık durumuna geçmesiyle yaşandı. Ukrayna-Rusya savaşı 1 yıldan uzun süredir devam ederken Rusya'dan gelen bu hamle dikkat çekti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun açıklamalarına göre Rusya savaş hazırlıklarını artırarak sürdürecek.

PUTİN'İN TALİMATI HAREKETE GEÇİRDİ

Şoygu, başkent Moskova'da askeri yetkilerle yaptığı toplantıda, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla orduda denetimlerin yapıldığını söyledi.

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"SAVAŞA YÜKSEK HAZIRLIK DURUMUNA GEÇMEYE BAŞLADI"

Bunun askeri güçlerin hazırlık durumunu tespit etme ve iyileştirme amacıyla yapıldığını belirten Şoygu, "Bugün saat 9'da (Vladivostok saati) Pasifik Filosu devreye geçirildi ve savaşa yüksek hazırlık durumuna geçmeye başladı." dedi.

Şoygu, denetim kapsamında Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri, askeri birlikler ile destek birliklerinin de devre sokulduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Denetimin amacı, silahlı kuvvetlerin potansiyel bir düşmanın okyanus ve deniz bölgelerindeki saldırganlığını püskürtme yeteneğini geliştirmektir. Filonun, Genelkurmay Başkanlığının emirlerine uygun şekilde eğitim planı geliştirerek kısa sürede savaş operasyonları için hazırlığını yapması, yakın ve uzak deniz bölgelerinde bazı savaş eğitimi gerçekleştirmesi gerekecek."

Bu bağlamda Ohotsk Denizi'nin güney kısmı, Kuzey Pasifik Okyanusu'ndaki Sahalin Adası ve Kuril Adaları'na olası düşmanın konuşlanmasının engellenmesi gerektiğini vurgulayan Şoygu, denetimin Rusya Deniz Kuvvetleri Başkanı Amiral Nikolay Evmenov'un yönetiminde gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

(AA)

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