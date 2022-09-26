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Putin'in kararı harekete geçirdi: Acil toplandılar! Vatandaşlıktan çıkarma gündemde

26.09.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da geçtiğimiz hafta ilan edilen kısmi seferberliğin yankıları sürüyor. Rusya'da protestolara yol açan kısmi seferberlik ilanı nedeniyle Moldova hükümeti de bazı önlemler aldı. Ülkenin Güvenlik Konseyi hafta sonu acilen toplandı. Ülkenin doğu bölgelerinde yaşayan Moldova vatandaşlarının seferber edilmesi riskine karşılık saldırgan tarafından savaşacak Moldova ve Rus vatandaşlığına sahip kişilerin vatandaşlıktan çıkarılma ihtimalinin değerlendirildiği bildirildi.

Putin'in kararı harekete geçirdi: Acil toplandılar! Vatandaşlıktan çıkarma gündemde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de ülkesinde kısmi seferberlik ilan etmesi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Rusya'da da halkın protestolarıyla karşılanan karar sonrası bir hamle de Moldova'dan geldi. Moldova Güvenlik Konseyi hafta sonu acilen toplandı. Toplantı sonrası bir dizi önlem açıklanırken vatandaşlıktan çıkarma konusu da dikkat çekti. İşte detaylar...

NÜKLEER SİLAH KULLANILMASI İHTİMALİ

Toplantıda bölge ve ülkedeki durum, Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun kontrol altına aldığı Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya katılması için referandumlar düzenlenmesi, nükleer silahın kullanılması ihtimali ile ilgili konular ele alındı.

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Başkent Kişinev'de basın toplantısı düzenleyen Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararları açıkladı.

Mevcut durumun dikkatle izleneceği ve oluşan risklere göre önlemlerin alınacağını belirten Sandu, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı Transdinyester bölgesindeki halkın seferberlik kapsamında Rus ordusuna katılmasının engelleneceğini söyledi.

Olası mülteci akınına karşı hazırlığın yapılacağını aktaran Sandu, nükleer tehdit sonucunda oluşacak acil durumda eylem planının denetleneceğini ifade etti.

Ayrıca Sandu, acil durumda halka alternatif enerji kaynaklarının sağlanacağını dile getirdi.

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"RUSYA SAFINDA SAVAŞACAK KİŞİLER MOLDOVA VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILACAK"

Ülkenin doğu bölgelerinde yaşayan Moldova vatandaşlarının seferber edilmesi riskinin olduğunu belirten Sandu, "Bu tür eylemlere karşı saldırgan tarafında savaşacak Moldova ve Rus vatandaşlığa sahip şahısların vatandaşlıktan çıkarılması ihtimalini değerlendiriyoruz. Saldırganın tarafında saf tutan ve Rus vatandaşı olmayan Moldova vatandaşlarına yönelik cezaların sertleştirilmesi üzerinde çalışılıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Sandu, Dışişleri Bakanlığına, Rusya'da yaşayan Moldova vatandaşlarının seferberlik kapsamında Rus ordusuna çağrılmasının engellenmesi için Rusya ile istişareleri başlatma talimatının verildiğini aktararak, "Bakanlık ve diğer kurumlar, Rusya'dan vatanına dönmek isteyen vatandaşlara gerekli desteği sağlayacak. Moldova'nın Moskova Büyükelçiliği bu konuda çalışmaları sürdürüyor." diye konuştu.

Moldova'nın savunma ve güvenlik alanının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Sandu, ülkedeki güvenlik güçlerinin olası tehditlere karşı seferber edildiğini söyledi.

Ülkedeki durumu istikrarsızlaştırma yönünde girişimlerin olduğunu ve söz konusu girişimde bulunanların cezalandırılacağını vurgulayan Sandu, "Devlet kurumlarına, Ukrayna'daki savaşı destekleyen ve propagandasını yapanlara, Moldova'ya saldırganı çağıranlara yönelik ağır cezalar vermesi önerisinde bulunduk. Ayrıca, vatana ihanet ve ayrılıkçılığı teşvik edenlere yönelik cezaların sertleştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Vatandaşlık Moldova Rusya seferberlik
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