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Putin'in sağlık durumu ile ilgili CIA'den açıklama geldi! İddialar tüm dünyada gündem olmuştu

21.07.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ölümcül kansere yakalanmış olabileceği ile ilgili iddialar tüm dünyada gündem olmuştu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’ndan (CIA) Putin’in sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. CIA Direktörü William Burns, Putin’in sağlık sorunları yaşadığı hatta kanser hastası olabileceği iddialarına karşılık, “Putin’in sağlık durumunun kötü olduğuna dair kanıt yok” ifadelerini kullandı.

Putin'in sağlık durumu ile ilgili CIA'den açıklama geldi! İddialar tüm dünyada gündem olmuştu

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, bu yıl 70 yaşına girecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık sorunları yaşadığı hatta kanser hastası olabileceği iddia edilmişti. Özellikle Tahran'da yapılan Türkiye, İran ve Rusya arasındaki üçlü zirve öncesi Putin'in verdiği görüntü çok konuşulmuş ve İran'a indiği esnada yürüyüşü dikkat çeken Putin'in sağlık sorunuyla ilgili iddialar yeniden gündem olmuştu. İngiliz basını sağ kolunu hareket ettirmediği ve topalladığı gözlenen Putin'in ölümcül kansere yakalanmış olabileceğini yazmıştı. Putin'in sağlık durumuyla alakalı CIA'den açıklama geldi. İşte detaylar...

"SAĞLIK DURUMUNUN KÖTÜ OLDUĞUNA DAİR KANIT YOK"

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, bu iddialara Putin’in “fazla sağlıklı” göründüğünü söyleyerek, “Putin’in sağlık durumunun kötü olduğuna dair kanıt yok” şeklinde cevap verdi.

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KREMLİN DE YALANLADI

Kremlin ise Devlet Başkanı Putin’in sağlık durumunun kötü olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda Ukraynalı, ABD’li ve İngiliz sözde uzmanlar, Devlet Başkanı Putin’in sağlık durumu hakkında çeşitli sahte bilgiler ortaya attılar. Ama bu iddialar tamamen sahte” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kanser Rusya Ukrayna Vladimir Putin abd
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