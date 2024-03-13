Putin, NATO’nun İsveç ve Finlandiya hamlesine rest çekti: ‘Askeri yığınak yapacağız, nükleer silah…’

Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet medyasına konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin anlamsız olduğu belirterek, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını açıkladı.

Rusya'nın nükleer savaşa hazır olduğunu ancak bunun için şimdilik gerekli bir durum oluşmadığını söyleyen Putin, "Amerika Birleşik Devletleri nükleer test yaparsa Rusya da aynısını yapar" dedi.

Putin, Rusya'ya yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanma tehdidinde bulundu.

Amerikan seçimlerine ilişkin de konuşan Rus lider, "Hiçbir ülkenin seçimine müdahale etmedik. Seçilen Amerikan lideriyle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Putin, Trump'ın başkanlığı döneminde kendisini Biden'a karşı sempati beslemekle suçladığını da aktardı. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





