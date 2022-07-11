Putin o kararı imzaladı! Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin'in imzaladığı ve Ukrayna'daki Donetsk, Luhanksk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanları içeren Rus vatandaşlığına alınmayı kolaylaştıran kararla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Putin'in son imzaladığı karara göre tüm Ukraynalılara Rus vatandaşlığı verilmesi kolaylaştırılacak. İşte detaylar...

KARARNAMENİN KAPSAMINI GENİŞLETTİ

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan karara göre, Putin, Rus vatandaşlığı verilmesinin kolaylaştırılmasını öngören kararnamenin kapsamını genişletti.

RUS VATANDAŞLIĞINA KABUL İÇİN BASİTLEŞTİRİLMİŞ BAŞVURU YAPMA HAKKI

Söz konusu kararla, sözde Donestk ve Luhansk Cumhuriyetlerinde yaşayanların yanı sıra Ukrayna'nın tüm bölgelerinde sürekli ikamet edenler, Rus vatandaşlığına kabul için basitleştirilmiş başvuru yapma hakkına sahip oldu.

2019'DAKİ KARAR İKİ BÖLGEYİ İÇERİYORDU

Putin, 2019'da imzaladığı kararla Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırmıştı. 25 Mayıs'ta ise Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanlar da buna dahil olmuştu. (AA)

