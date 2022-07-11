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Putin o kararı imzaladı! Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştırıyor

11.07.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’dan Ukrayna ile ilgili kritik bir hamle geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın tüm bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırma yönündeki kararı imzaladı. Putin'in 2019'da imzaladığı karar Ukrayna'daki iki bölgeyi kapsarken son olarak bu karara 25 Mayıs'ta Ukrayna'daki iki bölge daha dahil edilmişti.

Putin o kararı imzaladı! Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin'in imzaladığı ve Ukrayna'daki Donetsk, Luhanksk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanları içeren Rus vatandaşlığına alınmayı kolaylaştıran kararla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Putin'in son imzaladığı karara göre tüm Ukraynalılara Rus vatandaşlığı verilmesi kolaylaştırılacak. İşte detaylar...

KARARNAMENİN KAPSAMINI GENİŞLETTİ

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan karara göre, Putin, Rus vatandaşlığı verilmesinin kolaylaştırılmasını öngören kararnamenin kapsamını genişletti.

RUS VATANDAŞLIĞINA KABUL İÇİN BASİTLEŞTİRİLMİŞ BAŞVURU YAPMA HAKKI

Söz konusu kararla, sözde Donestk ve Luhansk Cumhuriyetlerinde yaşayanların yanı sıra Ukrayna'nın tüm bölgelerinde sürekli ikamet edenler, Rus vatandaşlığına kabul için basitleştirilmiş başvuru yapma hakkına sahip oldu.

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2019'DAKİ KARAR İKİ BÖLGEYİ İÇERİYORDU

Putin, 2019'da imzaladığı kararla Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırmıştı. 25 Mayıs'ta ise Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanlar da buna dahil olmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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