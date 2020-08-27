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Putin: Rusya'nın eylülde ikinci bir Kovid-19 aşısı olacak

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2020 16:40 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüsten korunmak için ilk onaylı aşıyı geliştirmiş olan ülkesinin, eylül ayında ikinci bir Kovid-19 aşısına sahip olacağını söyledi.

Putin: Rusya'nın eylülde ikinci bir Kovid-19 aşısı olacak

Rusya lideri Putin, devlet televizyonu Rossiya-24'te yayınlanan röportajında, ülkesinde geliştirilmekte olan ikinci Kovid-19 aşının gelecek ay hazır olacağını belirtti.

Putin, "Eylül ayında yeni bir aşımız olacak. Preparat eylülde hazırlanmış olacak, bunun üstünde Novosibirsk’teki Vektor enstitüsü çalışıyor” açıklamasını yaptı.

Rusya lideri, ülkesinin onaylanmış Kovid-19 aşısı Sputnik V (Gam-KOVİD-Vak) için ise, söz konusu aşının tamamen uluslararası uygulamalara ve Rusya yasalarına uygun bir biçimde onaylandığını söyledi.

Putin, Sputnik V aşısının klinik test aşamalarına kızının kendi isteğiyle katıldığını da anlattı. Daha önce açıkladığı gibi aşı uygulanmasının ardından kızının ateşinin 38.4 dereceye kadar çıktığını, ikinci günse 37 dereceye indiğini söyledi.

Aşının 21 gün sonra yapılan ikinci dozunun uygulanmasından sonra da kızının ateşinde biraz yükselme olduğunu belirten Rusya lideri şöyle devam etti: "Her şey yolunda. Daha biraz önce onunla telefonda konuştum. Tanrıya şükür kendini iyi hissediyor.”

Rusya Devlet Başkanı, aşı uygulamasının ardından kızının vücudunda yeni tip koronavirüse karşı antikor oluştuğunu da kaydetti.

Kanında antikora rastlanan kişi, koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış kabul ediliyor.

'UMUYORUM Kİ EKONOMİ GÜN BE GÜN İYİLEŞME GÖSTERECEK'

Putin Rossiya-24 televizyonuna röportajında bir başka soru karşısında ise Rusya ekonomisinde problemlerin 'pik noktasının' geride bırakıldığını söyledi.

Rusya lideri, "Umuyorum ki (ekonomi) gün be gün iyileşme gösterecek. Kaldı ki genel olarak bu konuda diğer ülkelerden pek bir farkımız yok. Gelecek yıl da ekonomide iyileşmenin sağlanmış olacağını düşünüyorum” dedi.

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