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  4. Putin ve Lukaşenko, "Birlik Devleti programını" onaylayan kararnameyi imzaladı

Putin ve Lukaşenko, "Birlik Devleti programını" onaylayan kararnameyi imzaladı

05.11.2021 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ekonomik ve sosyal alanlarda iki ülkenin entegrasyonuna yönelik Rusya-Belarus Birlik Devleti programını onaylayan kararnameyi imzaladı.

Putin ve Lukaşenko, video konferans yöntemiyle düzenlenen Rusya ve Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısına katılarak Rusya-Belarus Birlik Devleti programına ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

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"GİRİŞİMLERE BİRLİKTE DİRECEĞİZ"

Putin, Rusya ve Belarus'un sınırlarında, istikrarlı ve güvenli bir ortam yaratmanın önemli olduğunu belirterek "Egemen devletlerimizin iç işlerine karışma girişimlerine birlikte direneceğiz. Rusya, kardeş Belarus halkına yardım etmeye devam edecek." dedi.

İki ülke ekonomilerinin de uyumlu hale getirilmesinde göç ve vize konularının önem taşıdığını kaydeden Putin, "Nüfusun iş gücü hareketliliğinin tam olarak sağlanması, vatandaşlarımızın hareket özgürlüğünün güvence altına alınması ve bu alandaki tüm güvenlik risklerinin dikkate alınması önemlidir." diye konuştu.

"BİR GÜVENLİK KALKANI"

Lukaşenko da Rusya ve Belarus'un savunma alanında ilerleyen iş birliğine dikkati çekerek "Son olayların da gösterdiği gibi, birliklerimizin bölgesel olarak bir araya gelmesi, yalnızca ülkelerimiz için değil, tüm eski Sovyet coğrafyası için bir güvenlik kalkanıdır." ifadesini kullandı.

Toplantıda, daha önce iki ülke hükûmetlerinin üzerinde anlaşma sağladıkları Rusya-Belarus Birlik Devleti programını onaylayan kararnameyi imzalayan Putin ve Lukaşenko, ayrıca iki ülke arasında "Birlik Devleti Savaş Doktrini"ni de onayladılar.

Rusya-Belarus Birlik Devleti programında yer alan 28 maddelik yol haritasında, iki ülke arasında makroekonomik politikaların benzer hale getirilmesi, para ve kredi politikalarının uyumlaştırılması, finans alanında bilgi güvenliğinin sağlanması, yatırımcı ve tüketici haklarının korunması, doğal gaz ve petrol ürünleri piyasasının, tarım politikalarının, turizm alanında yasaların bir hale getirilmesi ve sosyal konularda koordineli bir politika yürütülmesi gibi konular yer alıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Belarus Rusya Vladimir Putin
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