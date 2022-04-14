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  4. Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Rusya'dan dikkat çeken müzakere açıklaması

Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Rusya'dan dikkat çeken müzakere açıklaması

14.04.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken taraflar arasındaki müzakerelerin gidişatı da tüm dünyada merakla takip ediliyor. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin görüşüp görüşmeyeceği ya da olası bir görüşmenin nerede olacağı da merak konusu. Son olarak Rusya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklamasında, Putin’in Zelenskiy ile görüşme ihtimalini reddetmediğini ancak uygun koşulların da oluşmadığını söyledi.

Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Rusya'dan dikkat çeken müzakere açıklaması

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin görüşme ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Diğer yandan müzakerelerin gidişatı da yakından takip ediliyor.

PUTİN VE ZELENSKİY GÖRÜŞECEK Mİ?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin - Zelenskiy görüşmesine dair, “Bu konuda esas itibariyle yeni bir gelişme yok. Müzakerelerde Başkanın (Putin’in) prensipte böyle bir görüşmeyi asla reddetmediğini ancak bunun için uygun koşulların anlaşma metninin oluşturulması gerektiğini ilettik” dedi.

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RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ YÜZ YÜZE YAPILACAK MI?

Ukrayna ile Rusya arasında çevrimiçi olarak devam eden müzakerelerin yüz yüze formata dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği ile ilgili soruyu da yanıtlayan Peskov, “Hayır. Henüz böyle bir şey yok” karşılığını verdi.

YÜZ YÜZE MÜZAKERELER NEREDE OLACAK?

Müzakerelerin yüz yüze sürmesi durumunda nerede yapılması gerektiği ile ilgili soruya cevap veren Peskov, “Bizim bakış açımıza göre Belarus elbette müzakereler için mükemmel bir yer olacaktır. Ancak bunun için Ukrayna tarafının düşüncesine ihtiyaç olduğunu biliyorsunuz” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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