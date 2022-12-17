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Putin 'yenilmez' olarak duyurmuştu! Rusya'nın hipersonik füze sistemleri muharebe görevine geçti

17.12.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'yenilmez' dediği kıtalararası hipersonik 'Avangard' füze sistemine sahip olan bir alay, Orenburg’da muharebe görevine alındı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından göreve başladığı duyurulan hipersonik başlığa sahip füzenin, ses hızının 20 katına çıkabileceği, üstün manevra kabiliyetinin yanı sıra 9 kilometre yükseklikte uçabileceği belirtiliyor.

Ukrayna ile aylardır savaşta olan Rusya, stratejik bir hamle yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı, Avangard hipersonik füze sisteminin Orenburg bölgesindeki silosuna yerleştirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugünün Rusya'da Stratejik Füze Kuvvetleri Günü olduğu hatırlatıldı.

Avangard

Tver bölgesinde kıtalararası balistik “Yars” füzesi ile donatılmış bir alayın dün muharebe görevi üstlendiği belirtilen açıklamada, “Bugün, Yasnenskiy füze alanında Avangard füze sistemi ile donatılmış başka bir alayın göreve geçmesi profesyonel günümüz için gerçek bir hediye oldu.” ifadesi kullanıldı.

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SAVUNMA SİSTEMLERİNE YAKALANMIYOR

Açıklamada, hipersonik üniteye sahip füze sisteminin, Stratejik Füze Kuvvetlerinin savaş yeteneklerini artıracağı vurgulandı.

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Avangard kıtalararası füzesinin, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmadığı ve ayrıca hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği iddia ediliyor.

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9 KİLOMETRE YÜKSEKLİKTE UÇUYOR

Hipersonik başlığa sahip füzenin ses hızının 20 katına çıkabileceği, üstün manevra kabiliyetinin yanı sıra 9 kilometre yükseklikte uçabileceği belirtiliyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018’de Avangard’ı bazı yeni stratejik silahlar gibi "yenilmez" olarak nitelendirmişti. (AA)

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Rusya Ukrayna putin

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