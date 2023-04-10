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Radara yansıdı, 58 saat boyunca sürecek! İstanbul için dikkat çeken hava durumu tahmini... Dışarı çıkacaklar dikkat!

10.04.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Haftanın ilk gününde yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul'da hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Hava sıcaklıkların 10 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da yağışların 58 saat boyunca devam edeceği belirtildi. Yağmur bulutlarının etkili olduğu kentte hafta sonuna doğru ise sıcaklıklar yeniden artacak. İşte İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminler...

Radara yansıdı, 58 saat boyunca sürecek! İstanbul için dikkat çeken hava durumu tahmini... Dışarı çıkacaklar dikkat!

Son dakika: Yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul'da hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Nisan ayının ortasında yeni haftayla birlikte yağışlı havanın etkili olması beklenen İstanbul'da, yağışların hafta boyunca aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Haca sıcaklıkların ise kentte hafta sonu 19 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İşte İstanbul hava durumuyla ilgili son detaylar...

58 SAAT BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

10 Nisan pazartesi (bugün) itibariyle yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul'da 58 saat boyunca yağmur bekleniyor. Hava forum tarafından yapılan paylaşımda 58 saat boyunca sürecek yağışların saat 12.30 itibariyle ilk 5 saatinin geride bırakıldığı belirtilirken, söz konusu yağışların verimliliğe etkisinin altı çizildi.

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YAĞIŞLI HAVA İSTANBUL'U NE ZAMAN TERK EDECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre ise yağışların 12 Nisan Çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtilirken, 10 dereceye kadar düşen sıcaklıkların perşembe günü itibariyle yeniden yükseleceği öğrenildi.

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HAVA SICAKLIĞI 19 DERCEYE KADAR YÜKSELECEK

Mega kentte, 15 Nisan cumartesi günü hava sıcaklığının 19 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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