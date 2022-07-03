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  4. Rahatlığı 'Pes' dedirtti! Kuryelerin motosikletlerine dadanan şahıs kamerada

Rahatlığı 'Pes' dedirtti! Kuryelerin motosikletlerine dadanan şahıs kamerada

03.07.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kuryelere ait 10 ayrı motosiklet çaldığı tespit edilen 3 kişi yakalandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, şüphelinin park halinde bulunan motosikleti rahatlıkla çaldığı görülüyor.

Edinilen bilgiye göre, kentte son bir ay içerisinde kuryelere ait motosikletlerin çalınması olaylarıyla ilgili olarak Oto Hırsızlık Büro Amirliği çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 10 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının faillerinin S.K., B.B. ve N.B. olduğu tespit edildi. Şahıslar, ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken; işlemleri tamamlanan S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen çalıntı motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

RAHATLIĞI 'PES' DEDİRTTİ

Öte yandan meydana gelen hırsızlık olayı çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin park halinde bulunan bir motosikletin etrafında gezindiği ve daha sonra rahat tavırlarla götürdüğü görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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