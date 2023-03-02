Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirimler başladı!

Ayak sağlığı için doğru ayakkabı olmazsa olmaz! Ayağa uymayan, konforsuz bir ayakkabı ciddi sakatlanmalara neden olabilir. Bu yüzden doğru ve kaliteli bir spor ayakkabı seçimi yapmak büyük önem taşır. Ancak kaliteli spor ayakkabıların fiyatları, bazen bütçemizi zorlayabiliyor. İyi bir spor ayakkabı almak için beklediğiniz fırsat burada! New Balance'ın spor ayakkabılarında büyük indirimler başladı. Siz de en uygun fiyatlarla en kaliteli spor ayakkabılarına sahip olmak için hemen harekete geçin!
Kullanıcılar ne diyor?
"42 giyenler 43 alsın, ayakkabıyı tabansız kullanıyorum."
Kullanıcılar ne diyor?
"Kesinlikle bir boy büyük almalısınız. Duruşu, görünümü çok havalı."
Kullanıcılar ne diyor?
"Aynı fotoğraftaki gibi. Eğer 39, 40 oluryorsa ayağınıza 40 tercih edin. Çünkü bana 40 oldu genel olarak 39 giysem de. Ara bedenler bir numara büyük alsın."
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Kullanıcılar ne diyor?
"Ayakkabıdan genel olarak çok memnunum. Çok rahat şık bir ayakkabı ama ayakkabı ucundaki plastik hemen ayrıldı ve yeterince hava almıyor. Kış mevsimi için sıcak tutmasından daha ideal."
Kullanıcılar ne diyor?
"Standart numaraya göre ayakkabı dar geldi. Bir büyük numara alınmalı."
Kullanıcılar ne diyor?
"Çok rahat bir ayakkabı. Yok gibi."
Kullanıcılar ne diyor?
"38 giyiyorum normalde, 39 kalmıştı onu aldım. İyi ki almışım bu modeller dar zaten."
"Ayakkabı çok güzel, lafım yok. Ancak 38,5 giyen kız arkadaşıma 39 küçük geldi. Buyuk alınmalı kesinlikle."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ayağım çok rahat etti. Teşekkür ederim."
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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.