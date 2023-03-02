Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirimler başladı!

Ayak sağlığı için doğru ayakkabı olmazsa olmaz! Ayağa uymayan, konforsuz bir ayakkabı ciddi sakatlanmalara neden olabilir. Bu yüzden doğru ve kaliteli bir spor ayakkabı seçimi yapmak büyük önem taşır. Ancak kaliteli spor ayakkabıların fiyatları, bazen bütçemizi zorlayabiliyor. İyi bir spor ayakkabı almak için beklediğiniz fırsat burada! New Balance'ın spor ayakkabılarında büyük indirimler başladı. Siz de en uygun fiyatlarla en kaliteli spor ayakkabılarına sahip olmak için hemen harekete geçin!

1. New Balance Erkek ML574 Spor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"42 giyenler 43 alsın, ayakkabıyı tabansız kullanıyorum."

"Her zamanki New Balance kalitesi ve rahatlığı."

2. New Balance Erkek 574v3 Spor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Kesinlikle bir boy büyük almalısınız. Duruşu, görünümü çok havalı."

"Çok Güzel. Renk şahane."

3. New Balance WS109 Spor Ayakkabı Kadın

Kullanıcılar ne diyor?

"Aynı fotoğraftaki gibi. Eğer 39, 40 oluryorsa ayağınıza 40 tercih edin. Çünkü bana 40 oldu genel olarak 39 giysem de. Ara bedenler bir numara büyük alsın."

"Ürünü mağazaya gidip karşılaştırdım, orijinal beğendim."

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4. New Balance Ws109Wbl Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Ayakkabıdan genel olarak çok memnunum. Çok rahat şık bir ayakkabı ama ayakkabı ucundaki plastik hemen ayrıldı ve yeterince hava almıyor. Kış mevsimi için sıcak tutmasından daha ideal."

"Ayakkabı model ve rahatlık olarak çok güzel fakat beyaz olarak belirtilmesine rağmen krem gibi bir renkte elime ulaştı bir puanı ordan kırdım. 37 numara giymeme rağmen 37.5 aldım tam oldu."

5. New Balance Erkek GM500TKW Spor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Standart numaraya göre ayakkabı dar geldi. Bir büyük numara alınmalı."

"Öncelikle oldukça rahat bir ayakkabı, kendini çok öne çıkarıp göstermese de şık."

6. NB Lifestyle Mens Shoes

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok rahat bir ayakkabı. Yok gibi."

"Açık renk spor ayakkabılarım arasında en sevdiğim. Her kıyafete uyuyor."

7. New Balance WS109 Spor Ayakkabı Kadın

Kullanıcılar ne diyor?

"38 giyiyorum normalde, 39 kalmıştı onu aldım. İyi ki almışım bu modeller dar zaten."

"Ürün tertemiz orijinal kutusunda geldi. Bembeyaz bağcıklar ve mis gibiydi. Benim ayağım 24,8/9 cm. 39 numara çok rahat oldu bu kalıpta. Yeni tam kalıp. Ben çok beğendim."

8. New Balance WS009 Spor Ayakkabı Kadın

"Ayakkabı çok güzel, lafım yok. Ancak 38,5 giyen kız arkadaşıma 39 küçük geldi. Buyuk alınmalı kesinlikle."

"Ürünü eşime aldım, gayet güzel beğendi. Ayak ölçünüze göre alabilirsiniz. Orijinal mi diye baktım Türkiye’de üretilmiş. Biraz araştırdım New Balance'nin Türkiye’de de fabrikası varmış. Bir kusurunu göremedim, gayet güzel ayakkabı. Resim ekleme bulamadım o yüzden resim atamadım."

9. New Balance GM500 Spor Ayakkabı Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

"Ayağım çok rahat etti. Teşekkür ederim."

"Kalıbı cidden dar. 42 giyiyorum, 43 alsam iyiymiş."

10. NB Lifestyle Mens Shoes

11. New Balance MS109IRS Spor Ayakkabı Erkek

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