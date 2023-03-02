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Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirimler başladı!

02.03.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayakkabıda konfora ve rahatlığa önem verenler buraya! Siz de spor ayakkabılarınızı yenilemek istiyor ama yükselen fiyatları yüzünden sürekli erteliyor musunuz? O hâlde şimdi almanın tam zamanı! En kaliteli spor giyim markalarından New Balance'ta %35'e varan indirimler başladı. Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirimler başladı!

Ayak sağlığı için doğru ayakkabı olmazsa olmaz! Ayağa uymayan, konforsuz bir ayakkabı ciddi sakatlanmalara neden olabilir. Bu yüzden doğru ve kaliteli bir spor ayakkabı seçimi yapmak büyük önem taşır. Ancak kaliteli spor ayakkabıların fiyatları, bazen bütçemizi zorlayabiliyor. İyi bir spor ayakkabı almak için beklediğiniz fırsat burada! New Balance'ın spor ayakkabılarında büyük indirimler başladı. Siz de en uygun fiyatlarla en kaliteli spor ayakkabılarına sahip olmak için hemen harekete geçin!

1. New Balance Erkek ML574 Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-03-02T103932.810

Kullanıcılar ne diyor?

  • "42 giyenler 43 alsın, ayakkabıyı tabansız kullanıyorum."

  • "Her zamanki New Balance kalitesi ve rahatlığı."
Ürünü İncele

2. New Balance Erkek 574v3 Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-03-02T103251.848

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kesinlikle bir boy büyük almalısınız. Duruşu, görünümü çok havalı."

  • "Çok Güzel. Renk şahane."
Ürünü İncele

3. New Balance WS109 Spor Ayakkabı Kadın

Adsız tasarım - 2023-03-02T104310.998

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Aynı fotoğraftaki gibi. Eğer 39, 40 oluryorsa ayağınıza 40 tercih edin. Çünkü bana 40 oldu genel olarak 39 giysem de. Ara bedenler bir numara büyük alsın."

  • "Ürünü mağazaya gidip karşılaştırdım, orijinal beğendim."
Ürünü İncele

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Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

4. New Balance Ws109Wbl Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-03-02T103027.930

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabıdan genel olarak çok memnunum. Çok rahat şık bir ayakkabı ama ayakkabı ucundaki plastik hemen ayrıldı ve yeterince hava almıyor. Kış mevsimi için sıcak tutmasından daha ideal."

  • "Ayakkabı model ve rahatlık olarak çok güzel fakat beyaz olarak belirtilmesine rağmen krem gibi bir renkte elime ulaştı bir puanı ordan kırdım. 37 numara giymeme rağmen 37.5 aldım tam oldu."
Ürünü İncele

5. New Balance Erkek GM500TKW Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-03-02T103420.859

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Standart numaraya göre ayakkabı dar geldi. Bir büyük numara alınmalı."

  • "Öncelikle oldukça rahat bir ayakkabı, kendini çok öne çıkarıp göstermese de şık."
Ürünü İncele

6. NB Lifestyle Mens Shoes

Adsız tasarım - 2023-03-02T103704.987

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat bir ayakkabı. Yok gibi."

  • "Açık renk spor ayakkabılarım arasında en sevdiğim. Her kıyafete uyuyor."
Ürünü İncele

7. New Balance WS109 Spor Ayakkabı Kadın

Adsız tasarım - 2023-03-02T104149.828

Kullanıcılar ne diyor?

  • "38 giyiyorum normalde, 39 kalmıştı onu aldım. İyi ki almışım bu modeller dar zaten."

  • "Ürün tertemiz orijinal kutusunda geldi. Bembeyaz bağcıklar ve mis gibiydi. Benim ayağım 24,8/9 cm. 39 numara çok rahat oldu bu kalıpta. Yeni tam kalıp. Ben çok beğendim."
Ürünü İncele

8. New Balance WS009 Spor Ayakkabı Kadın

Adsız tasarım - 2023-03-02T104455.968

  • "Ayakkabı çok güzel, lafım yok. Ancak 38,5 giyen kız arkadaşıma 39 küçük geldi. Buyuk alınmalı kesinlikle."

  • "Ürünü eşime aldım, gayet güzel beğendi. Ayak ölçünüze göre alabilirsiniz. Orijinal mi diye baktım Türkiye’de üretilmiş. Biraz araştırdım New Balance'nin Türkiye’de de fabrikası varmış. Bir kusurunu göremedim, gayet güzel ayakkabı. Resim ekleme bulamadım o yüzden resim atamadım."
Ürünü İncele

9. New Balance GM500 Spor Ayakkabı Erkek

Adsız tasarım - 2023-03-02T104032.817

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayağım çok rahat etti. Teşekkür ederim."

  • "Kalıbı cidden dar. 42 giyiyorum, 43 alsam iyiymiş."
Ürünü İncele

10. NB Lifestyle Mens Shoes

Adsız tasarım - 2023-03-02T103558.852

Ürünü İncele

11. New Balance MS109IRS Spor Ayakkabı Erkek

Adsız tasarım - 2023-03-02T102729.020

Ürünü İncele

Bakmadan geçmeyin!

İndirimdeki New Balance spor ayakkabıların tamamını görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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