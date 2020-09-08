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Rahatlığın böylesi! İş yerinden çaldı, kayıplara karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 17:39 | Son Güncelleme

Bursa'da iş yerinin girişinde bulunan motosikleti gündüz vakti çalan hırsız kameralardan kaçamadı. İnegöl'de yaşanan olayda hırsızın rahat tavırları görenlere 'pes' dedirtti.

Olay Mahmudiye Mahallesi 2. Mobilya Sokakta meydana geldi. Ekrem D, kendisine ait motosikleti iş yerinin girişine bıraktı. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi motosikleti gözüne kestirdi. Dükkanın etrafından bir tur atan hırsız, 20 bin TL değerindeki motosikletin saniyeler içerisinde üzerine binip kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletin sahibi Ekrem D, motosikletinin olmadığını fark edince kamera görüntülerine baktı. Görüntüleri izlediğinde bir şahsın motoru alıp gittiğini görünce şok olan Ekrem D. polise müracaat etti. Polis motosikleti çalan şahsı arıyor.

İHA

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