Rahatlıklarının yanı sıra günlük giyime de uygunluklarıyla sizi büyüleyecek tenis ayakkabısı modelleri

Tenis oynarken giyilen ayakkabının rahat olması gerekir. Ayakkabı ayağı vurmamalı, sıkmamalı, ayak sağlığı için nefes alabilmeli. Ayrıca tenis kortlarında giymeye uygun olmalı, hızlı koşularda kolayca yıpranmamalı. Peki, konforunun yanı sıra şıklığıyla da göz dolduran tenis ayakkabısı edinerek onu günlük kombinlerinize dâhil etmeye ne dersiniz? Cevabınız "Evet!" ise hem tenis oynarken hem günlük olarak giyebileceğiniz ayakkabı modelleri için okumaya devam edin.

1. Adidas Grand Court Tenis Ayakkabısı ile tenis kortlarında yenilmez olun

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Hem yürüyüş yaparken hem tenis oynarken giyebileceğiniz Adidas Grand Court Tenis Ayakkabısı; şık ve sade tasarımı, beyaz rengi ile yaz günlerinde spor yapmak için ihtiyacınız olan motivasyonu sağlar. Ayağınızı kavrayan tasarımı, hareketlerinizde daha öz güvenli olmanıza yardımcı olur. Ayakkabının bağcıklarını istediğiniz sıkılığa getirerek kullanabilirsiniz. Yumuşak sentetik deri materyalle üretilen üst kısmı, ayakların rahat etmesini sağlar. Konforlu orta tabanı sayesinde koşarken, zıplarken ya da oyun esnasında sizi dengede tutar ve oyun sırasındaki ani koşularda sakatlık problemlerinin önüne geçer.

2. Wilson Rush Pro 2.5 Turkuaz Kadın Tenis Ayakkabısı ile tenis oynamak çok kolay

Tenis oynarken ayakkabıyı daha fazla zorlarız. Sürekli koşmak, topa yetişebilmek için hareket etmek ve farklı zeminlerde bunu tekrarlamak ayakkabıyı yıpratır. Tenisi amatör olarak oynasanız bile dayanıklı bir ayakkabıya ihtiyaç duyarsınız. Wilson Rush Pro 2.5 Turkuaz Kadın Tenis Ayakkabısı, üst kısmında ayağa çok hafif temas ederek ayakları rahatsız etmez. Kadınlara özel üretilen özel topuk desteği, uzatılmış orta kesiti ile verilerek spor sırasında hareket özgürlüğü sunar. Yere sağlam basan model, çevik ve ani hareketi kolaylaştırır. Hız için özel bir kemer kullanıldığından dayanıklılık ve esneklik sağlar.

3. Joma T.Master 1000 Men 2203 Erkek Tenis Ayakkabısı ile daha öz güvenli bir oyun deneyimi yaşayın

Sert ve toprak kortta tenis oynamaya uygun üretilen Joma T.Master 1000 Men 2203 Erkek Tenis Ayakkabısı hem yürüyüş yaparken de giyebileceğiniz şıklıkta hem kalitesiyle kortta ihtiyaç duyulan konforu sunan bir ürün. Her seviyeden tenis oyuncusunun kullanabileceği tenis ayakkabısı, ayak rahatlığı esas alınarak tasarlanır. Uzun süren oyunlarda dayanıklılığı ile öne çıkan ayakkabı, üzerindeki küçük delikler sayesinde ayağın nefes almasını sağlar. Model, tek yoğunluklu orta ve çift yoğunluklu iç taban tasarımı ile hareket esnasında ayağın kolay hareket etmesini sağlar. Ayrıca dayanıklı alt tabanı sayesinde uzun süren maçlarda yıpranma oranı düşer.

4. Asics Kadın Gri Pembe Tenis Ayakkabısı, her gün sizinle

Tenis oynarken dengede kalmak çok önemli. Topa yüksek süratle her vurulduğunda eğer dengeyi sağlayamazsanız sakatlık riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Tercih edeceğiniz ayakkabı, oyun esnasında sunduğu dengeyle size öz güvenli oynama rahatlığı vermeli. Asics Kadın Gri Pembe Tenis Ayakkabısı, örgü kumaş saya malzeme ve yumuşaklık sağlayan GEL iç taban teknolojisiyle üretilir. Bu iç taban teknolojisi, ayakkabıya gelen darbeleri yüksek oranda emer ve ayağı korur. Vuruş sırasında ayakların içe dönmesini engelleyen trusstic teknolojisi ile güçlü denge hissi oluşturur. Ön kısımda parmakları koruyan bir tabaka yer alır. Böylece model, ayakları kavrayarak sakatlıklardan korur.

5. Nike Court Legacy Next Nature Tenis Ayakkabısı ile keyifli maç keyfini arttırın

Klasik tasarımı ve şık görünümü ile hem tenis kortlarında hem günlük hayatınızda giyebileceğiniz Nike Court Legacy Next Nature Tenis Ayakkabısı; rahat, esnek yapısıyla iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Sokakta giymeye uyumlu tabanı aynı zamanda sert kortlar için de dayanıklılık gösterir. Üst malzemesindeki yumuşak deri materyal, uzun süre sağlamlığını korur. Alt tabanı koşma, yürüme ve zıplama gibi hareketler karşısında ekstra koruma sağlar. Sade görünüşü ile günlük giyimde de kullanabileceğiniz tenis ayakkabısı ile keyifli maçlara ne dersiniz?

6. New Balance Fresh Foam X Lav V2 Beyaz Kadın Tenis Ayakkabısı ile tüm dikkatleri üzerinize çekin

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Ayakkabıya güvenirseniz daha rahat koşabilir, zıplayabilir, oyun oynayabilir ve çok daha öz güvenle yürüyebilirsiniz. New Balance Fresh Foam X Lav V2 Beyaz Kadın Tenis Ayakkabısı, FRESH FOAMx orta tabanı ile hassas ayak altı yastıklaması sağlayarak size bu güveni verir. Çok katmanlı fitwave üst kısım ve file yaka, konforlu kullanım sunar. Topuk dolgusu topukta yastıklama yaparak özellikle file önü koşularında ayağın dengede kalmasına yardımcı olur. Dış tabanı tüm yüzeylerde yüksek tutuş gücü sağlanmasını garanti eder. Böylece ayakkabı daha yüksek kavrayış gücü ile rahat hareket etmemizi sağlar.

7. Reebok Royal Complete Cln2 Beyaz Unisex Tenis Ayakkabısı ile profesyoneller gibi tenis oynayın

Reebok Royal Complete Cln2 Beyaz Unisex Tenis Ayakkabısı ile performansınızı arttırmaya hazır mısınız? Kort stiline uyum sağlayan minimal tasarımı ve renkleriyle göz dolduran model, sentetik deri sayası sayesinde ayağınızda hissetmeyeceğiniz bir hafifliğe sahip. Ürün, bileksiz tasarımı ile hareket özgürlüğü sağlar. İç taban kalıbı konforlu ve yumuşak bir taban yastıklaması sunar ve dengeyi kolaylaştırır. Tamamen kauçuk maddeden üretilen alt tabanı ayakkabının yere basma gücünü artırır. Kauçuk dış taban ise hem ayakkabının dayanıklı kalmasını sağlar hem ıslak zeminlerde kaymaları engeller.

8. Damyuan Tenis Ayakkabısı ile spor yapmak çok konforlu

Birçok spor için kullanabileceğiniz Damyuan Tenis Ayakkabısı, tenis oynarken giyebileceğiniz konforlu ve güvenilir modellerden biri. Fileli üst yüzeyi hava aldığı için spor sırasında ayağın kuru kalmasını sağlar. İç yüzeyinde kullanılan file astar, cilt dostu yapısıyla ayak konforunun oyun boyunca sürmesine yardım eder. Alt tabandaki yumuşak kauçuk madde, ıslak zeminde kaymayı önler. Tenis kortlarında özellikle toprak kort üzerinde yere basma gücünü artıran kauçuk madde sayesinde ayakkabı, tenis oynarken performansınızı arttırır. Zarif tasarımıyla günlük olarak da kullanabileceğiniz modele mutlaka şans verin.