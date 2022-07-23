HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Rahatlıklarının yanı sıra günlük giyime de uygunluklarıyla sizi büyüleyecek tenis ayakkabısı modelleri

Rahatlıklarının yanı sıra günlük giyime de uygunluklarıyla sizi büyüleyecek tenis ayakkabısı modelleri

22.07.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok yüksek efor harcanan ve ayak hareketlerinin oyunun temel bir parçası olan tenis sporunda ayakkabının spora uygun olması çok önemli. Koşarken sizi yormayacak ve gerektiğinde gün boyu giyebileceğiniz ergonomik ayakkabıları sporun yanı sıra günlük olarak da kullanmak mümkün. Tenis sporu ile uğraşıyorsanız ve günlük kombinlerinize de ekleyebileceğiniz bir ayakkabı almak istiyorsanız listemize bakmadan geçmeyin.

Rahatlıklarının yanı sıra günlük giyime de uygunluklarıyla sizi büyüleyecek tenis ayakkabısı modelleri

Tenis oynarken giyilen ayakkabının rahat olması gerekir. Ayakkabı ayağı vurmamalı, sıkmamalı, ayak sağlığı için nefes alabilmeli. Ayrıca tenis kortlarında giymeye uygun olmalı, hızlı koşularda kolayca yıpranmamalı. Peki, konforunun yanı sıra şıklığıyla da göz dolduran tenis ayakkabısı edinerek onu günlük kombinlerinize dâhil etmeye ne dersiniz? Cevabınız "Evet!" ise hem tenis oynarken hem günlük olarak giyebileceğiniz ayakkabı modelleri için okumaya devam edin.

1. Adidas Grand Court Tenis Ayakkabısı ile tenis kortlarında yenilmez olun

Rahatlıklarının yanı sıra günlük giyime de uygunluklarıyla sizi büyüleyecek tenis ayakkabısı modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Hem yürüyüş yaparken hem tenis oynarken giyebileceğiniz Adidas Grand Court Tenis Ayakkabısı; şık ve sade tasarımı, beyaz rengi ile yaz günlerinde spor yapmak için ihtiyacınız olan motivasyonu sağlar. Ayağınızı kavrayan tasarımı, hareketlerinizde daha öz güvenli olmanıza yardımcı olur. Ayakkabının bağcıklarını istediğiniz sıkılığa getirerek kullanabilirsiniz. Yumuşak sentetik deri materyalle üretilen üst kısmı, ayakların rahat etmesini sağlar. Konforlu orta tabanı sayesinde koşarken, zıplarken ya da oyun esnasında sizi dengede tutar ve oyun sırasındaki ani koşularda sakatlık problemlerinin önüne geçer.

Ürünü İncele

2. Wilson Rush Pro 2.5 Turkuaz Kadın Tenis Ayakkabısı ile tenis oynamak çok kolay

Rahatlıklarının yanı sıra günlük giyime de uygunluklarıyla sizi büyüleyecek tenis ayakkabısı modelleri

Tenis oynarken ayakkabıyı daha fazla zorlarız. Sürekli koşmak, topa yetişebilmek için hareket etmek ve farklı zeminlerde bunu tekrarlamak ayakkabıyı yıpratır. Tenisi amatör olarak oynasanız bile dayanıklı bir ayakkabıya ihtiyaç duyarsınız. Wilson Rush Pro 2.5 Turkuaz Kadın Tenis Ayakkabısı, üst kısmında ayağa çok hafif temas ederek ayakları rahatsız etmez. Kadınlara özel üretilen özel topuk desteği, uzatılmış orta kesiti ile verilerek spor sırasında hareket özgürlüğü sunar. Yere sağlam basan model, çevik ve ani hareketi kolaylaştırır. Hız için özel bir kemer kullanıldığından dayanıklılık ve esneklik sağlar.

Ürünü İncele

3. Joma T.Master 1000 Men 2203 Erkek Tenis Ayakkabısı ile daha öz güvenli bir oyun deneyimi yaşayın

Rahatlıklarının yanı sıra günlük giyime de uygunluklarıyla sizi büyüleyecek tenis ayakkabısı modelleri

Sert ve toprak kortta tenis oynamaya uygun üretilen Joma T.Master 1000 Men 2203 Erkek Tenis Ayakkabısı hem yürüyüş yaparken de giyebileceğiniz şıklıkta hem kalitesiyle kortta ihtiyaç duyulan konforu sunan bir ürün. Her seviyeden tenis oyuncusunun kullanabileceği tenis ayakkabısı, ayak rahatlığı esas alınarak tasarlanır. Uzun süren oyunlarda dayanıklılığı ile öne çıkan ayakkabı, üzerindeki küçük delikler sayesinde ayağın nefes almasını sağlar. Model, tek yoğunluklu orta ve çift yoğunluklu iç taban tasarımı ile hareket esnasında ayağın kolay hareket etmesini sağlar. Ayrıca dayanıklı alt tabanı sayesinde uzun süren maçlarda yıpranma oranı düşer.

Ürünü İncele

4. Asics Kadın Gri Pembe Tenis Ayakkabısı, her gün sizinle

Rahatlıklarının yanı sıra günlük giyime de uygunluklarıyla sizi büyüleyecek tenis ayakkabısı modelleri

Tenis oynarken dengede kalmak çok önemli. Topa yüksek süratle her vurulduğunda eğer dengeyi sağlayamazsanız sakatlık riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Tercih edeceğiniz ayakkabı, oyun esnasında sunduğu dengeyle size öz güvenli oynama rahatlığı vermeli. Asics Kadın Gri Pembe Tenis Ayakkabısı, örgü kumaş saya malzeme ve yumuşaklık sağlayan GEL iç taban teknolojisiyle üretilir. Bu iç taban teknolojisi, ayakkabıya gelen darbeleri yüksek oranda emer ve ayağı korur. Vuruş sırasında ayakların içe dönmesini engelleyen trusstic teknolojisi ile güçlü denge hissi oluşturur. Ön kısımda parmakları koruyan bir tabaka yer alır. Böylece model, ayakları kavrayarak sakatlıklardan korur.

Ürünü İncele

5. Nike Court Legacy Next Nature Tenis Ayakkabısı ile keyifli maç keyfini arttırın

Rahatlıklarının yanı sıra günlük giyime de uygunluklarıyla sizi büyüleyecek tenis ayakkabısı modelleri

Klasik tasarımı ve şık görünümü ile hem tenis kortlarında hem günlük hayatınızda giyebileceğiniz Nike Court Legacy Next Nature Tenis Ayakkabısı; rahat, esnek yapısıyla iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Sokakta giymeye uyumlu tabanı aynı zamanda sert kortlar için de dayanıklılık gösterir. Üst malzemesindeki yumuşak deri materyal, uzun süre sağlamlığını korur. Alt tabanı koşma, yürüme ve zıplama gibi hareketler karşısında ekstra koruma sağlar. Sade görünüşü ile günlük giyimde de kullanabileceğiniz tenis ayakkabısı ile keyifli maçlara ne dersiniz?

Ürünü İncele

6. New Balance Fresh Foam X Lav V2 Beyaz Kadın Tenis Ayakkabısı ile tüm dikkatleri üzerinize çekin

Rahatlıklarının yanı sıra günlük giyime de uygunluklarıyla sizi büyüleyecek tenis ayakkabısı modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Ayakkabıya güvenirseniz daha rahat koşabilir, zıplayabilir, oyun oynayabilir ve çok daha öz güvenle yürüyebilirsiniz. New Balance Fresh Foam X Lav V2 Beyaz Kadın Tenis Ayakkabısı, FRESH FOAMx orta tabanı ile hassas ayak altı yastıklaması sağlayarak size bu güveni verir. Çok katmanlı fitwave üst kısım ve file yaka, konforlu kullanım sunar. Topuk dolgusu topukta yastıklama yaparak özellikle file önü koşularında ayağın dengede kalmasına yardımcı olur. Dış tabanı tüm yüzeylerde yüksek tutuş gücü sağlanmasını garanti eder. Böylece ayakkabı daha yüksek kavrayış gücü ile rahat hareket etmemizi sağlar.

Ürünü İncele

7. Reebok Royal Complete Cln2 Beyaz Unisex Tenis Ayakkabısı ile profesyoneller gibi tenis oynayın

Rahatlıklarının yanı sıra günlük giyime de uygunluklarıyla sizi büyüleyecek tenis ayakkabısı modelleri

Reebok Royal Complete Cln2 Beyaz Unisex Tenis Ayakkabısı ile performansınızı arttırmaya hazır mısınız? Kort stiline uyum sağlayan minimal tasarımı ve renkleriyle göz dolduran model, sentetik deri sayası sayesinde ayağınızda hissetmeyeceğiniz bir hafifliğe sahip. Ürün, bileksiz tasarımı ile hareket özgürlüğü sağlar. İç taban kalıbı konforlu ve yumuşak bir taban yastıklaması sunar ve dengeyi kolaylaştırır. Tamamen kauçuk maddeden üretilen alt tabanı ayakkabının yere basma gücünü artırır. Kauçuk dış taban ise hem ayakkabının dayanıklı kalmasını sağlar hem ıslak zeminlerde kaymaları engeller.

Ürünü İncele

8. Damyuan Tenis Ayakkabısı ile spor yapmak çok konforlu

Rahatlıklarının yanı sıra günlük giyime de uygunluklarıyla sizi büyüleyecek tenis ayakkabısı modelleri

Birçok spor için kullanabileceğiniz Damyuan Tenis Ayakkabısı, tenis oynarken giyebileceğiniz konforlu ve güvenilir modellerden biri. Fileli üst yüzeyi hava aldığı için spor sırasında ayağın kuru kalmasını sağlar. İç yüzeyinde kullanılan file astar, cilt dostu yapısıyla ayak konforunun oyun boyunca sürmesine yardım eder. Alt tabandaki yumuşak kauçuk madde, ıslak zeminde kaymayı önler. Tenis kortlarında özellikle toprak kort üzerinde yere basma gücünü artıran kauçuk madde sayesinde ayakkabı, tenis oynarken performansınızı arttırır. Zarif tasarımıyla günlük olarak da kullanabileceğiniz modele mutlaka şans verin.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
100 milyon TL'lik dolandırıcılık: "Çin hükümeti Türkiye'de yatırım yaptı"100 milyon TL'lik dolandırıcılık: "Çin hükümeti Türkiye'de yatırım yaptı"
Dünyanın izlediği törende sürpriz isim!Dünyanın izlediği törende sürpriz isim!
Tatilde dehşeti yaşamıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktıTatilde dehşeti yaşamıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
tenis ayakkabısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

İddialı giyim tarzıyla dikkat çeken Duygu Özaslan'ın olay olan kırmızı bikinisine alternatifler

İddialı giyim tarzıyla dikkat çeken Duygu Özaslan'ın olay olan kırmızı bikinisine alternatifler

Seyir keyfinizi birkaç gömlek arttıracak en ucuz Led TV çeşitleri

Seyir keyfinizi birkaç gömlek arttıracak en ucuz Led TV çeşitleri

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Yırtmaçlı elbisesiyle göz doldurdu! Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen o elbisesine alternatifler

Yırtmaçlı elbisesiyle göz doldurdu! Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen o elbisesine alternatifler

Güzelliğinizi ortaya çıkaracak en beğenilen indirimdeki güzellik ürünleri

Güzelliğinizi ortaya çıkaracak en beğenilen indirimdeki güzellik ürünleri

Çalışma ortamınızın ferah ve serin mi olmasını istiyorsunuz? Gelin sizin için seçtiğimiz portatif klimalara bakalım

Çalışma ortamınızın ferah ve serin mi olmasını istiyorsunuz? Gelin sizin için seçtiğimiz portatif klimalara bakalım

Tümünü Gör
Çalışma ortamınızın ferah ve serin mi olmasını istiyorsunuz? Gelin sizin için seçtiğimiz portatif klimalara bakalım

Çalışma ortamınızın ferah ve serin mi olmasını istiyorsunuz? Gelin sizin için seçtiğimiz portatif klimalara bakalım

Kahve içmeden güne başlayamıyor musunuz? İşte en kullanışlı ve uzun ömürlü kahve makineleri

Kahve içmeden güne başlayamıyor musunuz? İşte en kullanışlı ve uzun ömürlü kahve makineleri

"Spor ayakkabısız asla" diyenlere en rahat fileli spor ayakkabılar

"Spor ayakkabısız asla" diyenlere en rahat fileli spor ayakkabılar

Kendine de elbisesine de hayran bıraktı! Cansu Dere'nin çok beğenilen o elbisesine alternatifler

Kendine de elbisesine de hayran bıraktı! Cansu Dere'nin çok beğenilen o elbisesine alternatifler

TikTok'ta son zamanların en trend güzellik ürünlerini keşfedin!

TikTok'ta son zamanların en trend güzellik ürünlerini keşfedin!

Spora başlamadan önce mutlaka edinmeniz gereken o ürünler

Spora başlamadan önce mutlaka edinmeniz gereken o ürünler

Tümünü Gör
Spora başlamadan önce mutlaka edinmeniz gereken o ürünler

Spora başlamadan önce mutlaka edinmeniz gereken o ürünler

Renklilerinizin ilk günkü canlılığını korumasını sağlayan en kaliteli deterjanlar

Renklilerinizin ilk günkü canlılığını korumasını sağlayan en kaliteli deterjanlar

"En iyi bebek pişik kremi hangisi?" sorunuza yanıt olacak krem çeşitleri

"En iyi bebek pişik kremi hangisi?" sorunuza yanıt olacak krem çeşitleri

Sizi yormadan evinizi tertemiz yapacak robot süpürgelerde büyük indirim!

Sizi yormadan evinizi tertemiz yapacak robot süpürgelerde büyük indirim!

"Bunca yıl bu ürünleri nasıl almamışım?" diyeceğiniz ebeveyn ürünleri

"Bunca yıl bu ürünleri nasıl almamışım?" diyeceğiniz ebeveyn ürünleri

Mis gibi havanın tadını çıkarmanızı sağlayacak ve mutluluk seviyenizi arttıracak ürünler

Mis gibi havanın tadını çıkarmanızı sağlayacak ve mutluluk seviyenizi arttıracak ürünler

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

İddialı giyim tarzıyla dikkat çeken Duygu Özaslan'ın olay olan kırmızı bikinisine alternatifler

İddialı giyim tarzıyla dikkat çeken Duygu Özaslan'ın olay olan kırmızı bikinisine alternatifler

Seyir keyfinizi birkaç gömlek arttıracak en ucuz Led TV çeşitleri

Seyir keyfinizi birkaç gömlek arttıracak en ucuz Led TV çeşitleri

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Yırtmaçlı elbisesiyle göz doldurdu! Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen o elbisesine alternatifler

Yırtmaçlı elbisesiyle göz doldurdu! Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen o elbisesine alternatifler

Güzelliğinizi ortaya çıkaracak en beğenilen indirimdeki güzellik ürünleri

Güzelliğinizi ortaya çıkaracak en beğenilen indirimdeki güzellik ürünleri

Çalışma ortamınızın ferah ve serin mi olmasını istiyorsunuz? Gelin sizin için seçtiğimiz portatif klimalara bakalım

Çalışma ortamınızın ferah ve serin mi olmasını istiyorsunuz? Gelin sizin için seçtiğimiz portatif klimalara bakalım

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık! Bu sözler 100 milyon TL'ye mâl oldu: 'Çin hükümeti Türkiye'de yatırım yaptı'

100 milyon TL'lik dolandırıcılık: "Çin hükümeti Türkiye'de yatırım yaptı"

Amasya'daki feci kazalar saniye saniye kamerada

Ölümle burun buruna! Her şey bir anda oldu

Kayıp olarak aranan çocuktan acı haber

Kayıp olarak aranan çocuktan acı haber

Ormanlık alanda cesedi bulundu: Ayak parmaklarını hayvanlar parçalamış! Son paylaşımı dikkat çekti

Ormanlık alanda cesedi bulundu: Ayak parmaklarını hayvanlar parçalamış! Son paylaşımı dikkat çekti

Arabasının içinde darbedildi, sonrasında yaptığı şaşkına çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi

Arabasının içinde darbedildi, sonrasında yaptığı şaşkına çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi

Tarlada bulundu! Jandarma ekipleri alarma geçti

Tarlada insan kemikleri bulundu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.