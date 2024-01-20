Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Rahibelikten OnlyFans modelliğine geçiş yaptı! Tepkilere cevap verdi... "Tanrı'ya her zamankinden daha yakın hissediyorum"

    Rahibelikten OnlyFans modelliğine geçiş yaptı! Tepkilere cevap verdi... "Tanrı'ya her zamankinden daha yakın hissediyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.01.2024 13:45 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Brezilya'da kilisede uzun yıllar rahibe olarak görev yaptıktan sonra OnlyFans modelliğine geçiş yaptığını duyuran 36 yaşındaki Ana Akiva tepkilerin odağına yerleşmişti. Sosyal medyadaki müstehcen paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdüren fenomen isim, "Tanrı'ya her zamankinden daha yakın hissediyorum" diyerek eleştirilere sert cevap verdi.

    Brezilya'da uzun yıllarca kilisede görev yapan 36 yaşındaki Akiva, modellik kariyerine adım attıktan sonra 100 bini aşkın Instagram takipçisiyle sıklıkla cesur pozlarını paylaşmaya başladı. 2015 yılında Brezilya'nın en güzel kalçasının seçildiği Miss BumBum yarışmasına katılarak modellik kariyerini başlattığını söyleyen Akiva, "Seçimlerim kınanmadan önce ilk taşı günahsız olanlar atsın. Seçimlerim beni hiçbir zaman oraya ya da buraya ait yapmaz. Kendimi en iyi ben tanıyorum" dedi.

    "KENDİ YOLUMU ÇİZDİM"

    2

    Modellik kariyerine adım atmadan önce zor günler yaşadığını söyleyen Akiva, "Hayatımın benden başka herkes tarafından kontrol edildiğini görmek gerçekten çok üzücü bir durumdu. Bu insanların yanında kendimi mutlu hissetmiyordum ve ben de kendime yolumu çizdim" diye konuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Nikahı kıyan kişi gelinin eski sevgilisi çıktı! Törenin ortasında itiraf etti

    Nikahı kıyan kişi gelinin eski sevgilisi çıktı! Törenin ortasında itiraf etti

     Doğum sırasında patronuna video çekip gönderdi! Viral oldu

    Doğum sırasında patronuna video çekip gönderdi! Viral oldu

     Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

     Karısı ve sevgilisini yatakta basan koca öfkeden deliye döndü

    Karısı ve sevgilisini yatakta basan koca öfkeden deliye döndü

     Polis baskını düğünü yarıda kesti! Gelinliğiyle yaka paça götürüldü

    Polis baskını düğünü yarıda kesti! Gelinliğiyle yaka paça götürüldü

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    "Kızımı alışılmadık bir yerde doğurdum" dedi! Herkesi şaşırtmayı başardı"Kızımı alışılmadık bir yerde doğurdum" dedi! Herkesi şaşırtmayı başardı
    Karamel tankına düşen işçi hayatını kaybetti..."Sadece bacaklarını gördük"Karamel tankına düşen işçi hayatını kaybetti..."Sadece bacaklarını gördük"
    Müstehcen pozları servet! Olay harcamalar: Ev kirası 181 bin TL...Müstehcen pozları servet! Olay harcamalar: Ev kirası 181 bin TL...
    Anahtar Kelimeler:
    OnlyFans kilise
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Dragon uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi

    Dragon uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi

    AK Parti İstanbul’da 3 isimden vazgeçti!

    AK Parti İstanbul’da 3 isimden vazgeçti!

    Karamel tankına düşen işçi hayatını kaybetti..."Sadece bacaklarını gördük"

    Karamel tankına düşen işçi hayatını kaybetti..."Sadece bacaklarını gördük"

    Tanrı'ya her zamankinden yakınım

    Tanrı'ya her zamankinden yakınım

    'Endişeliyim' demişti! 2024 kehanetleri olay oldu

    'Endişeliyim' demişti! 2024 kehanetleri olay oldu

    Yatakta eski sevgilisinin adını söyleyince dehşet saçmıştı! Yeni gelişme

    Yatakta eski sevgilisinin adını söyleyince dehşet saçmıştı! Yeni gelişme

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

    Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.