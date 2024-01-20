Rahibelikten OnlyFans modelliğine geçiş yaptı! Tepkilere cevap verdi... "Tanrı'ya her zamankinden daha yakın hissediyorum"

Brezilya'da uzun yıllarca kilisede görev yapan 36 yaşındaki Akiva, modellik kariyerine adım attıktan sonra 100 bini aşkın Instagram takipçisiyle sıklıkla cesur pozlarını paylaşmaya başladı. 2015 yılında Brezilya'nın en güzel kalçasının seçildiği Miss BumBum yarışmasına katılarak modellik kariyerini başlattığını söyleyen Akiva, "Seçimlerim kınanmadan önce ilk taşı günahsız olanlar atsın. Seçimlerim beni hiçbir zaman oraya ya da buraya ait yapmaz. Kendimi en iyi ben tanıyorum" dedi.

"KENDİ YOLUMU ÇİZDİM"

Modellik kariyerine adım atmadan önce zor günler yaşadığını söyleyen Akiva, "Hayatımın benden başka herkes tarafından kontrol edildiğini görmek gerçekten çok üzücü bir durumdu. Bu insanların yanında kendimi mutlu hissetmiyordum ve ben de kendime yolumu çizdim" diye konuştu.