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Rahim ağzı kanserine yol açan en büyük sebep

30.06.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rahim ağzı kanseri ciddi kadın hastalıkları arasında yer alıyor. Kadınlar arasında en sık görülen 5 kanser türü arasında olan bu kanser için gerekli önlemler alınması ve erken teşhis edilmesi hayat kurtarıyor. Uzmanlar rahim ağzı kanserine yol açan en büyük sebebin HPV olduğu bildiriliyor.

Rahim ağzı kanserine yol açan en büyük sebep

Rahim ağzı kanseri, rahim ağzı yüzeyini oluşturan hücre tabakasının anormal hücrelere dönüşmesiyle ortaya çıkıyor. Rahim ağzı kanserine yol açan en temel etkenin HPV olarak bilinen Human Papilloma Virüsü. HPV genital siğillere neden olan bir virüs olarak da biliniyor. Bu virüs cinsel yolla bulaşıyor. Jinekolog Op. Dr. Şen, HPV virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. HPV virüsünün insanlarda oldukça yaygın olarak bulunan ve çoğu kişide bir soruna yol açmasa da bazı kişilerde genital siğil ve kansere sebep olabilen bir virüs olduğunu aktaran Op. Dr. Şen, bu virüsün cildi etkilediğini ifade etti.

SADECE CİNSEL YOLLA BULAŞMIYOR

HPV virüsünün sadece cinsel yolla bulaşmayacağını belirten Op. Dr. Şen, genital bölgelerin teması, genital bölge ile temas etmiş olan havlu gibi eşyaların ortak kullanımı yolu ile de nadiren de olsa salgı ile bulaşabildiğini vurguladı. Op. Dr. Şen, “HPV ile enfekte olmuş kişi herhangi bir semptom göstermeyebilir. Dolayısıyla kişilerin HPV ile enfekte olup olmadıklarını belirlemek için bazı özel testler yapılmalıdır. HPV ile enfekte olan kişilerin yüzde 90’ında enfeksiyon 2 yıl içinde geriler. Ancak bazı HPV tipleri genital siğiller, servikal kanser, anal kanser, penis kanseri, vulva kanseri, vajinal kanser, bazı baş ve boyun kanserleri gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Rahim ağzı kanseri tanısı konmuş kadınların yüzde 95’inden fazlasının sebebi HPV virüsüdür” dedi.

KORUNMAK İÇİN RAHİM AĞZI KANSER AŞISI YAPTIRMAK GEREKİYOR

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HPV’nin genital bölgede enfekte olduğunu ve temas yoluyla yayıldığını aktaran Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, “Rahim ağzı kanseri kadınlarda sık görülen ikinci kanser türüdür. Her yıl dünyada 500 bin yeni rahim ağzı kanseri tanısı konulmaktadır. Rahim ağzı kanseri belirtileri daha çok hastalığın ileri safhalarında ortaya çıkar. Kanlı akıntı, cinsel ilişki sonrası kanama ve adet kanaması belirtileri arasındadır. HPV’den korunmak için rahim ağzı kanser aşısını öneriyoruz. 4’lü ve 2’li aşı sistemimiz vardır. Aşılar HPV tipine karşı bağışıklık sağladığı için daha yüksek oranda koruma sağlar. Bu aşılar aynı zamanda çapraz reaksiyonla diğer HPV tiplerine karşı da bir miktar bağışıklık sağlamaktadır. 9 ile 15 yaş aralığındaki çocuklarda iki doz aşı yeterlidir. Birinci ve ikinci doz aşılar arasında 6-12 ay zaman aralığı olmalıdır. 15 ve daha sonraki yaş aralığında ise 0, 1 ve 6. aylarda olmak üzere üç doz aşı önerilmektedir. Bu aşının 43 yaşındaki kadınlarda dahi etkili olduğu saptanmıştır. HPV aşısı kas içine uygulanır. Omuzdan ya da kalçadan uygulanabilir” diye konuştu.

AŞI HER İKİ CİNSEYETE DE UYGULANABİLİYOR

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Rahim ağzı kanseri aşısını HPV ile hiç karşılaşmadan yaptırmanın servikal kanser vakalarının çoğunu önlediğini vurgulayan Op. Dr. Şen, “Rahim ağzı kanserinin yanı sıra vajina ve vulva kanserlerinde de koruyucudur. Bazı HPV türleri ağız ve boğazda gelişen kanserlerle de bağlantılı olduğu için bu kanserlere karşı da koruma sağlar. 9 yaşlarından itibaren rutin HPV aşısı önerilmektedir. Rahim ağzı kanseri aşısı için en ideal aşılama zamanı cinsel deneyim henüz başlamadan yani HPV virüsü ile temas olmadan önceki dönemdir. Ancak cinsel deneyim yaşanmış olsa bile özellikle 9-26 yaş aralığında her iki cinsiyete de aşı yapılabilmektedir” şeklinde konuştu.

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