Dünyanın en büyük hacker platformlarından RaidForums çökertildi

RaidForums, 2015 yılından bu yana 500 binden fazla kullanıcı topluluğuyla dünyanın en büyük bilgisayar korsanlığı forumlarından biri olarak kabul ediliyordu.

Platform, farklı alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda ABD şirketine yönelik siber saldırı ile uluslararası alanda adını duyurmuştu.

Farklı alanlarda faaliyet gösteren ABD şirketlerinin veritabanı bilgilerine ulaşan bilgisayar korsanları, milyonlarca kredi kartı, banka hesap numarası ve çevrimiçi hesaplara erişmek için gereken kullanıcı adları ile şifreleri ele geçirdi.

Europol Avrupa Siber Suç Merkezi, yaklaşık 1 yıl süren hazırlık sonrası, 5 ayrı ülkede hacker platformuna yönelik "Torniquet" adı verilen operasyonu başlattı.

Europol bünyesindeki Ortak Siber Suç Eylem Görev Gücü (J - CAT) tarafından yönetilen operasyon, ABD, İngiltere, İsveç, Portekiz ve Romanya güvenlik güçleri ile ortaklaşa gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, hacker platformundaki, yönetici, kara para aklayıcıları, veri hırsızlığı ve yüklemekte sorumlu kullanıcılar ve alıcılar takibe alındı.

Ortak operasyon sonucu "RaidForums" çökertilerek bu ülkelerdeki altyapısına el kondu.

Hacker platformu yöneticisi ile 2 suç ortağı da, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Europol Avrupa Siber Suç Merkezi Başkanı Edvardas Šileris, siber suçların işlenmesini önlemek amacıyla uluslarası ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

