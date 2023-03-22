Ramazan ayının ilk gününe dikkat! Yağmur bulutları tüm Türkiye'de: Nisandan marta geçerken sıcaklıklar...

Kurak geçen kış mevsiminin ardından mart ayında etkili olan yağışlar devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yurdun neredeyse tümünde yağmur beklenirken deprem bölgesi için de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı var. Öte yandan ayın son günlerindeki soğuklar birçok noktada kar yağışı yapabilir. İşte hava durumuna ilişkin son değerlendirmelerin ayrıntıları...

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

SICAKLIKLAR DÜŞECEK! KAR İHTİMALİ VAR

YouTube hesabından yaptığı açıklamalarla yurttaki hava durumu gelişmelerini paylaşan Bünyamin Sürmeli, mart ayının son günlerinde hava sıcaklıklarının düşeceğini belirterek "Ayın son günlerindeki soğukların Bolu çevreleri, Sivas dolayları, İç Anadolu yüksekleri, Karadeniz'de birçok nokta için, Doğu Anadolu için kar yapma olasılığı var" diye konuştu.

İstanbul'da geride bıraktığımız hafta sonundaki hava sıcaklıklarının ve yağışlarının geri döneceğini açıklayan Sürmeli "Marmara, İstanbul tekrar geçen hafta sonunda üşüdüğü gibi 10-12 derecelere bir daha inip rüzgarla beraber hissedilen değerlerini biraz daha aşağı çekip biraz üşüyebilecek gibi" dedi.

Nisan ayında yağışların mevsim normallerinde olması beklentisini dile getiren Sürmeli'ye göre sıcaklıklardaki seyir ise şöyle:

"Sıcaklıklarda normallerin üzerindeyiz sıklıkla, ayın son günlerinde normallerin altına inmeye başlıyoruz. Nisanın ilk günlerini geçirdikten sonra nisanın kalanında ya normallerde ya normalin üzerinde olacağız sıklıkla."

YURT GENELİNDE HAVA YAĞIŞLI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Erzurum çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

RAMAZANIN İLK GÜNÜ

Ramazan ayının ilk gününde dört bir yanında gökyüzünde yağmur bulutları bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Trabzon, Bursa, Mersin, Kocaeli, Erzurum, Gaziantep başta olmak üzere neredeyse 81 ilde yağışlar görülecek.

Hava sıcaklıkları ise Türkiye genelinde 10-12 civarında seyredecek.