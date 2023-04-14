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Ramazan Bayramı'nda Marmaray ücretsiz mi hizmet verecek? Ramazan Bayramı'nda Marmaray bedava mı? Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı!

14.04.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'nda Marmaray ücretsiz hizmet verip vermeyeceği merak konusu olurken alınan karar 14 Nisan 2023 Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Ramazan Bayramı'nda Marmaray'ın ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının detayları merak konusu oldu. 14 Nisan 2023 Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan karara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Ramazan Bayramı'nda Marmaray ücretsiz mi hizmet verecek? Ramazan Bayramı'nda Marmaray bedava mı?

Ramazan Bayramı'nda Marmaray ücretsiz mi hizmet verecek? Ramazan Bayramı'nda Marmaray bedava mı? Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ramazan Bayramı'nda Marmaray ücretsiz olacağına yönelik haberler sonrası birçok kişi arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Ramazan Bayramı'nda Marmaray ücretsiz dair karar 14 Nisan 2023 Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan Bayramı'nda Marmaray ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 00.00'e kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...

BAYRAMDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Öte yandan Marmaray, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İZBAN ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 00.00'e kadar ücretsiz olacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR BEDEVA MI?

Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla; yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

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