HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ramazan bayramı ne zaman? Bayram kaç gün? Diyanet açıkladı!

Ramazan bayramı ne zaman? Bayram kaç gün? Diyanet açıkladı!

09.03.2021 01:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ramazan bayramı ne zaman? Bayram kaç gün? Diyanet açıkladı!

11 ayın sultanı olarak anılan Ramazan Bayramı ne zaman 2021? Müslümanlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri. İslam dünyasında özel bir yeri olan Ramazan ayı manevi açıdan da önemli bir ay. Peki, oruç ve ibadet ayı olan Ramazan ne başlıyor?, Ramazan Bayramı tatili kaç gün? İşte detaylar…

Üç ayların başlaması ile İslam dünyası Ramazan ayını heyecanla bekliyor. Oruçların tutulacağı, iftarların açılacağı ve dini gerekliliklerinin yerine getirileceği 11 ayın sultanı Ramazan ayı maneviyatından en derinden hissedildiği dönemlerden biri. Peki, Ramzan ayı ne zaman 2021? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte, detaylar…

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet’in takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan 2021’de başlayacak ve 12 Mayıs 2021’de sonlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Diyanet’in takvimine göre; Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:

  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı
Okullar ne zaman açılacak?Okullar ne zaman açılacak?
Kitapseç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kitapseç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Son dakika: Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Mars'tan gelen görüntü şoke etti!

Mars'tan gelen görüntü şoke etti!

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Son Dakika: 8 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 8 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye cevap

Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye cevap

Kastamonu'da 3 buçuk yaşındaki Enes, su kuyusuna düşerek öldü

3 buçuk yaşındaki Enes, su kuyusuna düşerek öldü

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Yaz tatili ne zaman? Bakan Selçuk açıkladı!

Yaz tatili ne zaman başlıyor 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı

Erdoğan'dan Rasim Öztekin paylaşımı

Bob Marley Faruk ne demek?

Bob Marley Faruk ne demek?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.