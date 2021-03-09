Ramazan bayramı ne zaman? Bayram kaç gün? Diyanet açıkladı!

Üç ayların başlaması ile İslam dünyası Ramazan ayını heyecanla bekliyor. Oruçların tutulacağı, iftarların açılacağı ve dini gerekliliklerinin yerine getirileceği 11 ayın sultanı Ramazan ayı maneviyatından en derinden hissedildiği dönemlerden biri. Peki, Ramzan ayı ne zaman 2021? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte, detaylar…

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?



Diyanet’in takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan 2021’de başlayacak ve 12 Mayıs 2021’de sonlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman?



Diyanet’in takvimine göre; Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi



