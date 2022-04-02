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Ramazan boyunca rahat oruç tutmak için sahurda bunu içmeden uyumayın

02.04.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Oruç tutmak için milyonlarca kişi ibadetleri için sahurda kalktı. Ramazan ayı boyunca her gün 16-17 saat boyunca oruç tutulacak. Vücudu oruca hazırlamak için sahurda tükettiğiniz yiyeceklerin ve içeceklerin büyük rolü var. Sahurda ayran içmek de günü kolay geçirmeniz için iyi bir seçenektir.

Ramazan boyunca rahat oruç tutmak için sahurda bunu içmeden uyumayın

Sahurda neler tüketilmeli sorusuna yanıt aranırken uzmanlar vücudu sağlıklı tutmak için protein ve prebiyotik açısından zengin besinlerin sofrada olmasına dikkat çekiyor. Vücudun ortalama 15 saat aç ve susuz kalması sonucunda rahatsızlık yaşamak istemeyenler sahurda beslenmelerine özellikle dikkat ediyor.

SAHURDA KAHVALTILIKLAR TERCİH EDİLİYOR

Bu noktada yumurta, peynir, zeytin, hurma gibi gıdalar tercih edilirken, ayran da bu listede yer alması gereken içecekler arasında.

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Çay ve kahve gibi kafein içerikli içecekler yerine yoğurdun zengin besin değerlerinden faydalanmak gün boyu daha zinde kalmanıza yardımcı olacaktır.

SAHUR SOFRASINDAN AYRANI EKSİK ETMEYİN

Yoğurttan elde edilen ve içeriğinde sodyum, protein, potasyum, folate, tiamin, A, B, C, E, K ve B12 gibi güçlü mineral ve vitamin barındırdığından vücudun enerji depoları için fayda sağlar.

Özellikle kabızlık sorunu yaşayanlar için sindirim sistemini destekleyici olan ayranın tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

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Ayran, içerdiği az orandaki laktik asit sayesinde sinir sistemini yeniler. Rahat bir uykuya zemin hazırlar.

Mineral değerlerini yükselmek için ayranı maden suyu ile karıştırarak da tüketebilirsiniz.

Öte yandan gaz sancılarını hafifletmede ayran sağlıklı bir düzenleyicidir.

Gün boyu kemik ve kasların ihtiyacı olan kalsiyumu sağlayarak yorgun ve halsiz hissedilmesini de önler.

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Ramazan iftar
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