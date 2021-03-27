Ramazan’da tam kapanma mı olacak? ‘Ramazan’da sokağa çıkmak yasaklanacak’ iddiası

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ TEDBİRLER AÇIKLAMASI Yeniden kapanma ya da tam kapanma durumunun mutasyon virüs sayısının artış göstermesinin arkasından gündeme gelen başlıklardan olduğu belirtildi. Kentlere göre uygulanan normalleşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Bilim Kurulunun gündeminde daha çok bölgelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiği, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve kentlerde nasıl bir kısıtlama ya da açılma yapılması gerektiği konusunun tartışıldığını vurgulayarak, tam kapanma gibi bir durumun düşünülmediğini söyledi.

Mutasyondan ötürü vaka sayılarında bir artışın söz konusu olduğunu kaydeden Erdoğan, bir normalleşme sürecine de gidildiğini aktararak, özellikle İstanbul'da yeniden kapanma ile ilgili konulara değindi. Bir de aşı temini konusunda tüm dünya ülkelerinde bir sorun olduğu yönünde bilgilerin olduğunu anımsatan Erdoğan, tüm bu konuları daha çok Bilim Kuruluyla Sağlık Bakanlığı’nın koordinesinde götürüldüğünü belirtti.

Bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntülerinin ister istemez karar almada zorluk çıkardığını ifade eden Erdoğan, şu anda da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son zamanda böyle bir sorun yaşandığını vurgulayarak, tüm koşulları zorlamak üzere yine de mümkün olduğu müddetçe şu anda kafeler, restoranlar, kuaförler gibi birçok işletmelerde şartların zorlanacağını belirtti.

Mümkün olduğu müddetçe şu anda alınan kararların arkasında durmaya çalışılacağını anlatan restoranlar, ancak netice alınmakta zorlanılması durumunda ister istemez burada vatandaşların sağlığını ön plana çıkarmak üzere devam ettireceklerini bildirdi.



