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‘Ramazan Hoca’ olarak bilinen Ramazan Pişkin'i öldürmüştü! Kendini böyle savundu: 'Maktulü daha önceden...'

27.06.2024 17:18
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İstanbul'da ‘Ramazan Hoca’ olarak tanınan Ramazan Pişkin’i başkası zannettiğini öne sürüp bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında istenen ceza belli oldu. Duruşmada savunma yapan sanık, "Ben maktulü daha önceden sadece sosyal medyada karşıma çıktığında görmüştüm. Ben maktulü namaz kılarken bıçaklamadım. Bıçak zaten 2 haftadır üzerimdeydi, kendimi korumak için bıçak taşırdım" dedi.

‘Ramazan Hoca’ olarak bilinen Ramazan Pişkin'i öldürmüştü! Kendini böyle savundu: 'Maktulü daha önceden...'

Fatih’te ‘Ramazan Hoca’ olarak tanınan Ramazan Pişkin’i başkası zannettiğini öne sürüp bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Fatih’te 31 Ocak 2024’de ‘’Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın Yeri’’ isimli çay ocağında ‘Ramazan Hoca’ olarak tanınan Ramazan Pişkin’i başkası zannettiğini öne sürdüğü ve bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Erkan Baykut’un (24) yargılanmasına başlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Erkan Baykut ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Ramazan Pişkin’in kardeşi Mehmet Pişkin de ‘müşteki’ olarak katıldı.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAK TAŞIRDIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Baykut, olay sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve Ramazan Pişkin’i Saboor Muradı adlı kişi zannettiğini belirterek, "Cinsel istismara uğramış bir insan psikolojisi altında gerçekleşti olay. Önceden Ramazan Pişkin’i tanımıyordum. İçeri girdiğim zaman kendisine taş attım. O da kendisini savunmaya kalkışınca korkudan ben de kendimi bıçakla savundum. Olay esnasında kaç bıçak darbesi vurduğumun farkında değildim. Olay sonrasında ise evime kaçtım. Psikolojik rahatsızlığıma ilişkin herhangi bir raporum yoktur. Ben maktulü daha önceden sadece sosyal medyada karşıma çıktığında görmüştüm. Ben maktulü namaz kılarken bıçaklamadım. Bıçak zaten 2 haftadır üzerimdeydi, kendimi korumak için bıçak taşırdım. Hiçbir tarikatla işim olmaz, dinimi geliştirmek için izlediğim bazı videolar oluyordu o kadar’’ dedi.

"BOĞUŞMA İZİ DE YOK"

Müşteki Mehmet Pişkin ise ifadesinde, "Benim kardeşimin kimseyle husumeti yoktu. Namaz kılarken rükuda 3-4 dakika dururdu. Kardeşimi kesinlikle namaz üstünde, sırtından, planlanmış şekilde dükkana gelerek rükudayken öldürmüştür. Ayağında ayakkabısı da yok, boğuşma izi de yok. Her şey 10-15 saniyede olmuştur. Şahıstan ve arkasındaki azmettirenlerden şikayetçiyim’’ şeklinde konuştu.

"BİR GÜRÜLTÜ PATIRTI KOPTU"

Duruşmada tanık olarak ifade veren İbrahim Baştürk, ölen Ramazan Pişkin ile dükkanlarının yan yana olduğunu belirterek, "Olay günü iş yerimde oturuyordum, bir gürültü patırtı koptu. Ben de ‘Ne oluyor, hocayı mı dövüyorlar’ dedim. Sonra zaten bir adım attım arkadaş hızla geçti, ben yandan gördüm. Dükkana daldım, Ramazan Hoca kanlar içerisinde yatıyordu. Kolları sıvalıydı, ayakkabıları yoktu, namaz kıldığı bir tahtası var, onun yanına düşmüştü. Ambulansı aradım, polise haber verin dedim’’ ifadelerini kullandı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Baykut’un olay tarihinden önce maktule ait sosyal medyada yayınlanan videolarını izlediğini, olay tarihinden birkaç gün önce de maktulün iş yerine gelerek keşif yaptığını aktardı. Açıklanan mütalaada, sanığın tek vuruşta öldürme kabiliyetine sahip bıçakla maktulün iş yerine gittiği, maktulün tek başına bulunduğu sırada öldürmeye elverişli bıçak darbeleriyle kasten öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği kaydedildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Mütalaada sanık Baykut’un ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanık avukatı mahkemede, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanık tarafına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, bilgi sahibi olarak ifadesi alınan İbrahim B.’nin hemen yan tarafta bulunan eczanede bulunduğu sırada bir gürültü geldiğini, kontrol etmek amacıyla eczaneden çıktığı sırada çay ocağı içerisinden elinde bıçak olan bir erkek şahsın koşarak kaçtığını gördüğünü, devamında çay ocağını kontrol ettiğinde ise Ramazan Pişkin’in yaralanmış şekilde yerde yattığını görmesi üzerine sağlık ekiplerini haberdar ettiğini söylediği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Erkan Baykut’un ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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