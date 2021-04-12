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Ramazan için hangi kararlar alınacak? Gözler bu toplantılara çevrildi

12.04.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrası Ramazan'da yeni kararların alınması bekleniyor. Yarın yapılacak kabine toplantısından sonra açıklanacak yeni kısıtlamaların Ramazan Bayramı'nda da sürdürülmesi bekleniyor. Ayrıca toplantıda tüm Türkiye’nin 'dinlendirilmesi' formülü ele alınacak.

Ramazan için hangi kararlar alınacak? Gözler bu toplantılara çevrildi

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası yeniden kısıtlamalar gündeme geldi. Son açıklanan tabloda 237 kişi hayatını kaybetti, 50 bin 678 yeni vaka tespit edildi.

Ramazan öncesi gözler bugün yapılacak Bilim Kurulu, yarın yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısında ülke genelindeki vaka artışları değerlendirilecek. Son dönemde tespit edilen vakaların yüzde 85'i farklı varyantlardan oluşuyor. Bunun için mutasyonlu virüsün seyri enine boyuna analiz edilecek.

Yarın ise gerçekleştirilecek kabine toplantısında öncelikli madde koronavirüs olacak. Sağlık Bakanı Koca'nın sunum yapacağı toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak.

Amaç, Ramazan ayını fırsat bilerek insan hareketliliğini azaltmak, vaka sayılarını düşürmek. Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler kabine toplantısında görüşülecek, 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

KISITLAMALAR BAYRAMI DA KAPSAYACAK

Hürriyet'ten Erdin Çelikkan'ın haberine göre toplantıda Ramazan Bayramı sonuna kadar tedbirlerin sıkılaştırılması, tüm Türkiye'nin 'dinlendirilmesi' formülü ele alınacak.

Alınacak tedbirler arasında bir aylık dönemde toplu ziyaretlerin yasaklanması, özellikle Ramazan Bayramı'nda ilden ile geçişin önlenmesi amacıyla seyahat kısıtlamasının getirilmesi, kafe ve restoranlarda paket servis hizmeti vermesi, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dönük sokağa çıkma saatlerinde değişiklik yapılabileceği gibi konuların yer aldığı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) bilim kurulu Kabine Toplantısı

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