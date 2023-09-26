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  4. Ramazan Kadirov'un oğlu Kur'an yakan kişiyi öldüresiye dövdü! Sosyal medyada gündem oldu

Ramazan Kadirov'un oğlu Kur'an yakan kişiyi öldüresiye dövdü! Sosyal medyada gündem oldu

26.09.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, oğlu Adam Kadirov'un Kur'an-ı Kerim yaktığı için gözaltına alınan bir kişiyi dövdüğü anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Kadirov yaptığı açıklamada "Herhangi bir kutsal yazıyı ihlal eden herkesin, onu bariz bir şekilde yakanlar da dahil olmak üzere, ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Ramazan Kadirov'un oğlu Kur'an yakan kişiyi öldüresiye dövdü! Sosyal medyada gündem oldu

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, oğlu Adam Kadirov'un Kur'an-ı Kerim yakmakla suçlanan Nikita Zhuravel'i gözaltındayken dövdüğü görüntüleri paylaştı.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

Oğlu Adam Kadirov'a destek veren Ramazan Kadirov yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Onu yendi ve doğru olanı yaptı. Dahası, herhangi bir kutsal yazıyı ihlal eden herkesin, onu bariz bir şekilde yakanlar da dahil olmak üzere, ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyorum.

Ülkemizin dini değerleri koruyan eşsiz bir kanunu var ve bunlar devlet tarafından en üst düzeyde korunuyor. Hiç abartmadan, evet, Adam'ın davranışından gurur duyuyorum."

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