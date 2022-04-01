Ramazan programları 2022! Ramazan'da iftar ve sahur programları hangi kanalda? ATV, TRT 1, Kanal D'de hangi hoca var?

Ramazan'da televizyon kanallarında canlı olarak ekrana gelecek olan iftar ve sahur programları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan ayında birçok hoca, dini konular ile ilgili yöneltilen soruları yanıtlayacak. Ramazan'da iftar ve sahur programları hangi kanalda? ATV, TRT 1, Kanal D hangi kanalda, hangi hoca var? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

RAMAZAN'DA İFTAR VE SAHUR PROGRAMLARI HANGİ KANALDA?

Ramazan boyunca birçok kanalda mukabelenin yanı sıra iftar ve sahur programları yayınlanacak. Diyanet TV’de mukabele her gün saat 06:00’da yayınlanacak. Kanal 7’de ise ramazan ayı boyunca saat 05:15’te ekrana gelecek. TRT 1’de her gün saat 05:20’de Kuran-ı Kerim Hatm-i Şerif programı yayınlanacak.

ATV, TRT 1 KANAL D HANGİ KANALDA, HANGİ HOCA VAR?

KANAL D RAMAZAN PROGRAMI 2022

Kanal D’de bu yıl iftar programı ekrana gelmeyecek fakat sahurda Fatih Çıtlak Hoca, sohbetleri yayınlanacak. Ramazan'da saat 02.30’da “Mehmet Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti Programı” Kanal D ekranlarında yaklaşık 2 saat ekranda olacak.

TRT 1 RAMAZAN PROGRAMI 2022

TRT 1 ekranlarında iftar ve sahur programları olacak. Ramazan Sevinci saat 19.00’da Serdar Tuncer’in sunumuyla ekrana gelecek.

Sahur Bereketi programı yine Serdar Tuncer’in sunumuyla saat 03.20’de TRT1 ekranlarında olacak.

ATV RAMAZAN PROGRAMI 2022

ATV’de bu sene de Ramazan ayında Nihat Hatipoğlu iftar ve sahurda ekranlarda olacak. 19.50’de başlayan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yaklaşık olarak 1 saat sürecek.

Gece saat 02.45’te yine Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı ise yaklaşık iki saat boyunca ATV ekranlarında olacak.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

​

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

​



​

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

​

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

​

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular



