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Ramazanda doğru beslenmeyle migren azaltılabilir

30.03.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında uzun süren açlık, susuzluk ve uyku düzenindeki değişikliklerin migreni tetiklediğini belirten Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, “Migrenli hastalara temel önerimiz, düzenli yemek yemeleri ve düzenli sıvı tüketmeleri gerekir” dedi.

Ramazanda doğru beslenmeyle migren azaltılabilir

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutanlarda en sık karşılaşılan sağlık sorunların başında migren yer alıyor. Özellikle ramazanın ilk günlerinde yeme düzeninin değişmesinden dolayı birçok migren hastası, migren atağı geçirebiliyor. Uzun süren açlık, susuzluk ve uyku düzeninin değişmesi migren hastalarında, migreni tetikleyebildiği gibi hasta olmayanları da baş ağrısı meydana getirebiliyor. Hastalık hakkında önemli açıklamalarda bulunan Özel Denizli Tekden Hastanesi Nörolog / Klinik Nörofizyolog Dr. Okan Bölükbaşı, migrenin tedavisinin kişiden kişiye değiştiğini belirtti. Dr. Bölükbaşı, “Işığa ve sese karşı hassasiyetle ortaya çıkan migren, beraberinde bulantı, kusma ve halsizliğin de eşlik ettiği şiddetli baş ağrısı atağıdır. Bu şikayetler 4 saatten 72 saate kadar sürebilmektedir. Hatta nadiren de olsa kriz bir haftayı geçebilmektedir. Vücutta ters giden birçok şey baş ağrısı yapabilir. Özellikle ramazan ayının gelmesiyle birlikte vücut normal rutininden çıkarak farklı bir pozisyona geçtiğinden dolayı hastalar migren atakları geçirebilmektedir. Migrende önemli olan baş ağrısı şikayetiyle hasta doktora başvurduğu zaman altında yatan sebepleri iyi araştırmak tedavinin seyri açısından çok önemlidir. Migrende tedavi planımız hastanın yaşına, yaşanan atakların sıklığına, eşlik eden başka hastalıkların olup olmadığına ve migrenin tipine göre değişim göstermektedir” dedi.

“İFTARDAN SAHURA KADAR OLAN SÜREÇTE BOL SIVI ALIMI DA ÖNEMLİ"

Ramazan ayında migren hastalarının beslenmelerine daha çok özen göstermesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, “Migrenli hastalara temel önerimiz düzenli yemek yemeleri lazım, düzenli uyumaları lazım ve düzenli sıvı almaları lazım. Çünkü migrenli hastaların beyinleri diğer hastalara göre çok daha hassastır. Dış ortamdaki değişkenler mesela keskin kokular, yanıp sönen ışıklar migreni tetiklediği gibi bir de iç ortamdaki değişkenler dediğimiz kan şekerinin düşmesi, kan şekerindeki dalgalanma da migreni tetikleyebilmektedir. Bundan dolayı bizim migren hastalarına önerimiz; Düzenli yemek yemeleri, düzenli sıvı tüketmeleri ve düzenli uyku gibi hayatın rutinini değiştirmeyecek şeyler yapmaları. Tabi Ramazan ayı gelince bu rutin değişeceğinden dolayı biraz daha dikkat etmekte fayda var. Migren hastası olup Ramazan ayında da oruç tutmak isteyen hastalarımızın ise birçok düzen bozulduğu için daha dikkatli olmaları gerekiyor. Oruç tutmak isteyen migren hastalarına önerebileceğimiz, sahurda kana geç yayılan kan şekerinin düşmesini engelleyen gıdalar alabilirler. Mesela haşlanmış patates, yumurta, tahin gibi gıdaların alımı kan şekerindeki dalgalanmaları biraz daha azaltır. İftardan sahura kadar olan süreçte bol sıvı alımı da önemli” şeklinde bilgi verdi.

Kaynak: İHA

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